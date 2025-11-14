Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Stiže nagla promjena vremena, u dijelu zemlje moguć i snijeg

author
Tea Blažević
|
14. stu. 2025. 07:20
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, magla je mjestimice vrlo gusta, vozače se poziva na oprez.

U nastavku petka sunčanije, tmurnije će ostati na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom na širem riječkom području. Bit će vjetrovitije u gorju, puhat će jak jugozapadnjak.

Subota će također biti nestabilna, tako da malo kiše može isto tako pasti uglavnom na širem riječkom području. Na moru će jačati jugo, u unutrašnjosti će puhati uglavnom jugozapadnjak, pojačan u gorju.

U nedjelju će već od jutra biti kiše na sjevernom Jadranu, poslijepodne moguće i na sjeverozapadu unutrašnjosti uz granicu sa Slovenijom.

Početkom novog tjedna slijedi jače pogoršanje vremena.

Lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito duž Jadrana i uz Jadran. Temperature će naglo pasti, što bi u najvišem gorju moglo rezultirati i kojom pahuljom snijega, osobito u noći na utorak, kad dovoljno zahladi.

Bijele pahulje izgledne su i u nastavku novog tjedna, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali, no situacija je još podložna promjeni. 

