VREMENSKA PROGNOZA
Stiže nagla promjena vremena, u dijelu zemlje moguć i snijeg
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Oglas
Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, magla je mjestimice vrlo gusta, vozače se poziva na oprez.
U nastavku petka sunčanije, tmurnije će ostati na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, mjestimice može pasti malo kiše, uglavnom na širem riječkom području. Bit će vjetrovitije u gorju, puhat će jak jugozapadnjak.
Subota će također biti nestabilna, tako da malo kiše može isto tako pasti uglavnom na širem riječkom području. Na moru će jačati jugo, u unutrašnjosti će puhati uglavnom jugozapadnjak, pojačan u gorju.
U nedjelju će već od jutra biti kiše na sjevernom Jadranu, poslijepodne moguće i na sjeverozapadu unutrašnjosti uz granicu sa Slovenijom.
Početkom novog tjedna slijedi jače pogoršanje vremena.
Lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito duž Jadrana i uz Jadran. Temperature će naglo pasti, što bi u najvišem gorju moglo rezultirati i kojom pahuljom snijega, osobito u noći na utorak, kad dovoljno zahladi.
Bijele pahulje izgledne su i u nastavku novog tjedna, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali, no situacija je još podložna promjeni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas