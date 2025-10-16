Oglas

Stiže promjena: Ciklona donosi kišu, pljuskove i grmljavinu

Tea Blažević
16. lis. 2025. 07:15
Unsplash/Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno vedro je duž obale, u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, uz maglu koja mjestimice smanjuje vidljivost, stoga se vozače poziva na oprez. Također, vožnju otežava bura, lokalno olujna pod Velebitom, promet je ograničen:

“Zbog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).”

U nastavku četvrtka vjetar će slabjeti, no s juga će stizati oblaci, zbog sredozemne ciklone, poslijepodne i navečer na jugu se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom.

I tijekom petka u Dalmaciji treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice izraženije, pri čemu prolazno oborina može biti i na istoku unutrašnjosti uglavnom.

U noći na subotu još lokalno može biti oborine na istoku i jugu, no vikend će uglavnom biti u znaku stabilnog i pretežno sunčanog vremena, što osobito vrijedi za nedjelju.

vremenska prognoza

