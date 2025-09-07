Što nas čeka idući tjedan? Sunčano i vrlo toplo, u srijedu stiže promjena

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu naoblaku. Vjetar će uglavnom biti slab, a na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom ujutro i jaka s olujnim udarima. Poslijepodne će zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 23 i 27 °C, dok će na obali biti i nešto viša, navodi se u prognozi DHMZ-a.
Sutra će prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme. Na kopnu će ujutro ponegdje biti magle, a vjetar slab. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a ujutro ponegdje burin. Temperature će se noću spustiti na 10 do 14 °C, dok će uz obalu i na otocima biti između 17 i 22 °C. Najviša dnevna većinom će se kretati od 25 do 29 °C.
Promjena stiže u utorak i srijedu
U ponedjeljak će se zadržati sunčano, no već u utorak s jačanjem južine dolazi postupno naoblačenje sa zapada, a u unutrašnjosti će biti i malo kiše. U srijedu slijedi promjenjivo i nestabilno vrijeme uz mogućnost izraženijih pljuskova i grmljavine, dok će na moru jačati jugo.
Unatoč dolasku rujna, ostaje vrlo toplo za doba godine. U Dalmaciji će ponegdje biti i vruće, a tek sredinom tjedna slijedi manji pad temperature. Na kopnu jutra više neće biti tako svježa, a početkom tjedna moguća je i magla.
