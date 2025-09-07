Što nas čeka idući tjedan? Sunčano i vrlo toplo, u srijedu stiže promjena

Sutra će prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme. Na kopnu će ujutro ponegdje biti magle, a vjetar slab. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a ujutro ponegdje burin. Temperature će se noću spustiti na 10 do 14 °C, dok će uz obalu i na otocima biti između 17 i 22 °C. Najviša dnevna većinom će se kretati od 25 do 29 °C.