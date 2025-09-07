Večeras ne propustite rijedak nebeski fenomen, a evo kada će se najbolje moći vidjeti

Za promatrače u Hrvatskoj, ovaj će nebeski događaj biti posebno zanimljiv jer će Mjesec izlaziti dok je pomrčina već u tijeku. To znači da ćemo, čim se pojavi na istočnom obzoru, vidjeti Mjesec koji je već djelomično ili potpuno "zagrižen" Zemljinom sjenom. Pomrčina službeno započinje ulaskom u polusjenu u 17:28 sati po našem vremenu, no ta je faza golim okom gotovo neprimjetna. Ključni dio počinje u 18:27 sati, ulaskom u potpunu sjenu (umbru). Budući da se vrijeme izlaska Mjeseca razlikuje ovisno o lokaciji, promatranje će započeti u različito vrijeme. U Dubrovniku i Osijeku Mjesec izlazi u 19:08, u Splitu u 19:16, u Zagrebu u 19:19, a u Rijeci u 19:25 sati. Faza potpune pomrčine, kada će Mjesec biti najcrveniji, započinje u 19:31, a svoj maksimum dostiže u 20:12 sati, piše Večernji list.