NEBESKI SPEKTAKL
Večeras ne propustite rijedak nebeski fenomen, a evo kada će se najbolje moći vidjeti
Ovaj zapanjujući prizor, u kojem će naš prirodni satelit poprimiti duboku crvenu boju, bit će vidljiv s područja Europe, Afrike, Azije i Australije, a u njemu će moći uživati i promatrači u Hrvatskoj.
U večernjim satima nedjelje, 7. rujna, svjedočit ćemo potpunoj pomrčini Mjeseca, fenomenu tijekom kojeg Zemlja prolazi točno između Sunca i Mjeseca, bacajući svoju golemu sjenu na mjesečevu površinu. Upravo taj prolazak kroz Zemljinu sjenu, poznatu kao umbra, Mjesecu daje karakterističnu i pomalo mističnu crvenkasto-smeđu nijansu. Ovaj spektakl igre svjetla i sjene, koji traje nekoliko sati, jedan je od najimpresivnijih prizora koje nam priroda može ponuditi i za njegovo promatranje nije potrebna nikakva posebna oprema, što ga čini dostupnim svima.
Mnogi se pitaju zašto Mjesec tijekom potpune pomrčine postaje crven umjesto da jednostavno nestane u tami. Odgovor leži u Zemljinoj atmosferi. Dok naš planet blokira izravnu sunčevu svjetlost, dio zraka ipak prolazi kroz rubove atmosfere. Prema objašnjenjima stručnjaka iz NASA-e, Zemljina atmosfera djeluje kao divovska leća, lomeći sunčevu svjetlost i filtrirajući plavi dio spektra. Preostala svjetlost, koja je crvenih i narančastih tonova, nastavlja svoj put prema Mjesecu i obasjava ga, stvarajući efekt kao da su sve zore i svi sutoni svijeta istovremeno projicirani na njegovu površinu. Upravo zbog te zagasite, bakrene boje, potpuna pomrčina Mjeseca u narodu je dobila i popularan naziv "Krvavi Mjesec".
Za promatrače u Hrvatskoj, ovaj će nebeski događaj biti posebno zanimljiv jer će Mjesec izlaziti dok je pomrčina već u tijeku. To znači da ćemo, čim se pojavi na istočnom obzoru, vidjeti Mjesec koji je već djelomično ili potpuno "zagrižen" Zemljinom sjenom. Pomrčina službeno započinje ulaskom u polusjenu u 17:28 sati po našem vremenu, no ta je faza golim okom gotovo neprimjetna. Ključni dio počinje u 18:27 sati, ulaskom u potpunu sjenu (umbru). Budući da se vrijeme izlaska Mjeseca razlikuje ovisno o lokaciji, promatranje će započeti u različito vrijeme. U Dubrovniku i Osijeku Mjesec izlazi u 19:08, u Splitu u 19:16, u Zagrebu u 19:19, a u Rijeci u 19:25 sati. Faza potpune pomrčine, kada će Mjesec biti najcrveniji, započinje u 19:31, a svoj maksimum dostiže u 20:12 sati, piše Večernji list.
Cijeli proces totaliteta trajat će impresivnih sat i 22 minute, pružajući dovoljno vremena za uživanje i fotografiranje. Potpuna pomrčina završit će u 20:53, nakon čega će Mjesec polako početi izlaziti iz Zemljine sjene, a taj će djelomični stadij potrajati sve do 21:57 sati. Za razliku od pomrčina Sunca, pomrčine Mjeseca potpuno su sigurne za promatranje golim okom, a korištenje dvogleda ili manjeg teleskopa samo će dodatno obogatiti doživljaj, otkrivajući detalje na površini crvenog Mjeseca. Za sve zainteresirane građane, Zvjezdarnica Zagreb najavila je i organizirano promatranje s terase Popova tornja, ako to dopuste vremenski uvjeti.
Nađite mjesto s čistim horizontom prema istoku
Onima koji žele motriti pomrčinu Mjeseca sami, od samog početka vidljivosti iz Hrvatske, preporučamo da pronađu mjesto koje ima čisti horizont prema istoku odnosno jugoistoku.
Prvi dio pomrčine iz Hrvatske neće biti vidljiv obzirom da Mjesec izlazi oko 19:30 kada će biti potpuno pomračen pa će biti moguće vidjeti totalitet pomrčine i nakon toga izlazak Mjeseca iz Zemljine sjene, poručuju iz Hrvatskog astronomskog saveza.
Tijek pomrčine Mjeseca
- 17:28 – Ulazak Mjeseca u Zemljinu polusjenu (nije vidljivo)
- 18:27 – Početak djelomične pomrčine (nije vidljivo)
- 19:24 – Izlazak Mjeseca (vidljivo)
- 19:30 – Početak potpune pomrčine – Mjesec poprima crvenu boju (vidljivo)
- 20:11 – Maksimum pomrčine – Mjesec je u središtu Zemljine sjene (vidljivo)
- 20:52 – Završetak potpune pomrčine (vidljivo)
- 21:56 – Završetak djelomične pomrčine (vidljivo)
- 22:55 – Izlazak Mjeseca iz Zemljine polusjene (vidljivo)
Fenomen vidljiv diljem Starog svijeta
Dok će stanovnici Hrvatske i ostatka Europe moći pratiti ovaj događaj, potpuna pomrčina bit će vidljiva i s golemog područja koje obuhvaća cijelu Afriku, Aziju i Australiju. S druge strane, Sjeverna i Južna Amerika ovoga puta neće imati priliku vidjeti Krvavi Mjesec, jer će se za njih cijeli događaj odvijati tijekom dana. To je u kontrastu s prethodnom potpunom pomrčinom Mjeseca iz ožujka 2025. godine, koja je bila savršeno vidljiva upravo s američkog kontinenta. Svaka pomrčina vidljiva je s otprilike polovice Zemljine kugle, one koja je u tom trenutku okrenuta prema Mjesecu i na kojoj je noć. Sljedeća potpuna pomrčina Mjeseca vidljiva iz Amerike dogodit će se tek u ožujku 2026. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare