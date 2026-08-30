Vremenska prognoza
Toplinski val ide prema istoku: Kada i gdje očekivati pljuskove na početku tjedna?
Duboka ciklona stacionira nad Sjevernim morem, dok je vlažan i nestabilan atlantski zrak prodro nad zapadnu i središnju Europu. Nad Sredozemljem i sjevernom obalom Afrike nalazi se suha i topla zračna masa, a mjesto dodira tople afričke i hladne oceanske zračne mase nalazi se nad Alpama.
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Mlazna struja prelazi Atlantik sjevernije od Azora, pred obalom Velike Britanije skreće prema jugu te preko Biskajskog zaljeva dolazi nad europsko kopno i prolazi sjevernije od Alpa. Takav položaj mlazne struje ne pogoduje širenju hladne zračne mase prema Sredozemlju, nego je zadržava nad srednjom i istočnom Europom.
Uz ovakav razvoj vremenske situacije manje količine nestabilnog zraka zaobilaze Alpe ili se prelijevaju preko njih. Stoga je u našim najsjevernijim krajevima, a povremeno i na sjevernom Jadranu, vrijeme nestabilnije, uz razvoj dnevne naoblake i rijetke poslijepodnevne pljuskove.
Danas: Pretežno sunčano, uz mogućnost pljuskova na sjeveru
Danas, u nedjelju, u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, dok će u Dalmaciji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne je uz granicu sa Slovenijom te u Gorskom kotaru moguć jači razvoj oblaka, uz malu vjerojatnost za kišu ili kratkotrajni pljusak.
Puhat će slab jugoistočnjak, a na Jadranu poslijepodne slab do umjeren maestral, osobito na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana. Najviša dnevna temperatura bit će oko 27 °C u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, dok će se na Jadranu te u Slavoniji, Baranji i Srijemu kretati između 30 i 34 °C.
Narančasti meteoalarm zbog toplinskog vala još je na snazi za splitsko i dubrovačko područje, iako temperature i ondje postupno padaju kako se toplinski val premješta prema istoku.
Sutra: Sunčano jutro, poslijepodne više oblaka
U ponedjeljak će jutro biti sunčano, a tijekom poslijepodneva očekuje se porast naoblake u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu.
Navečer i u noći na utorak u Gorskom kotaru te u planinskim krajevima sjeverozapadne Hrvatske moguć je pokoji pljusak.
Puhat će slab jugozapadnjak, a na Jadranu do umjeren maestral.
Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će oko 17 °C, u planinskim krajevima oko 12 °C. U kotlinama i uz riječne tokove mjestimice je moguća jutarnja magla.
Na Jadranu će noć biti topla, s temperaturama oko 22 °C, dok se u Dalmaciji uz burin temperatura lokalno može popeti i do 26 °C.
Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti i na Jadranu bit će od 30 do 34 °C.
Temperatura mora je visoka i vrlo visoka, između 26 i 28 °C, dok će UV indeks biti vrlo visok.
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