Puhat će slab jugoistočnjak, a na Jadranu poslijepodne slab do umjeren maestral, osobito na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana. Najviša dnevna temperatura bit će oko 27 °C u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, dok će se na Jadranu te u Slavoniji, Baranji i Srijemu kretati između 30 i 34 °C.