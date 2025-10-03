U subotu hladno i vedro, u nedjelju novo pogoršanje vremena

Jutros je u cijeloj Hrvatskoj još hladnije nego prethodnih dana. U unutrašnjosti zemlje se mjestimice temperatura zraka spustila do nule uz pojavu slabog mraza. Na Jadranu je temperatura većinom između 6 i 12 Celzijevih stupnjeva, ali osjećaj hladnoće pojačava umjerena i jaka bura.
Nastavak dana donosi nam puno sunca i suho vrijeme. Oblačnije će biti na krajnjem istoku i jugu zemlje. Na kopnu će i dalje puhati umjeren vjetar sjevernih smjerova, a duž obale jaka i olujna bura i tramontana, mjestimice s orkanskim udarima. Najviša temperatura u unutrašnjosti od 9 do 14, a na Jadranu do 18 Celzijevih stupnjeva.
Subotnje jutro će biti najhladnije dosad pa će u dobrom dijelu unutrašnjosti biti slabog mraza uz minimalnu temperaturu od -1 do 5, po kotlinama i nižu. Na Jadranu će se ujutro mjeriti između 7 i 12 stupnjeva, ali još uz umjerenu i pojačanu buru. Danju će ipak malo zatopliti uz temperature između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva u cijeloj zemlji. U drugom dijelu dana će zapuhati slavno umjeren vjetar južnih smjerova.
Nedjelja nam donosi novo pogoršanje vremena. Naoblačenje s mjestimice obilnijom kišom. Na Jadranu će u noći zapuhati umjereno i jako jugo, a već prijepodne na sjevernom dijelu ponovno jaka i olujna bura. Jutro će u nedjelju biti toplije, a danju svježe.
Početak sljedećeg tjedna nosi nam postupno povoljnije vremenske prilike uz polagani porast temperatura.
