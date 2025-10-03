U subotu hladno i vedro, u nedjelju novo pogoršanje vremena

Subotnje jutro će biti najhladnije dosad pa će u dobrom dijelu unutrašnjosti biti slabog mraza uz minimalnu temperaturu od -1 do 5, po kotlinama i nižu. Na Jadranu će se ujutro mjeriti između 7 i 12 stupnjeva, ali još uz umjerenu i pojačanu buru. Danju će ipak malo zatopliti uz temperature između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva u cijeloj zemlji. U drugom dijelu dana će zapuhati slavno umjeren vjetar južnih smjerova.