VIDEO / Nevrijeme u Istri, javilo se i Ravnateljstvo Civilne zaštite

Obilna kiša potopila je ulice Umaga, javlja Istramet, a kako je vidljivo na snimkama koje jutros stižu iz tog grada brojni automobili zapeli su u bujicama.
Najpogođenije je područje Umaga gdje je do 7:30 h već palo 84 mm, a iznad 50 mm mjeri i slovenska postaja u Portorožu.
Bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja, a atmosfera zasad ne pokazuje znakove smirivanja, navodi Istramet.
Ravnateljstvo Civilne zaštite objavilo je da je zbog obilnih kišnih oborina od 6:34 do 7:12 sati Županijski centar 112 Pazin zaprimio 15 dojava građana o plavljenju podruma i prizemnih stanova na području Umaga.
📌Zbog obilnih kišnih oborina, u razdoblju od 06:34 do 07:12 sati, Županijski centar 112 Pazin @RavnateljstvoCZ zaprimio je 15 dojava građana o plavljenju podruma i prizemnih stanova na području Umaga— Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) September 2, 2025
✅Obaviještene su nadležne službe radi otklanjanja posljedica nevremena
Portal Neverin javlja da je u manje od sat vremena palo 100 mm kiše.
