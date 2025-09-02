Oglas

ulice pod vodom

VIDEO / Nevrijeme u Istri, javilo se i Ravnateljstvo Civilne zaštite

author
N1 Info
|
02. ruj. 2025. 08:47
u umagu nakon jake kiše ulice pod vodom
Sandro Perlić/Neverin

Obilna kiša potopila je ulice Umaga, javlja Istramet, a kako je vidljivo na snimkama koje jutros stižu iz tog grada brojni automobili zapeli su u bujicama.

Najpogođenije je područje Umaga gdje je do 7:30 h već palo 84 mm, a iznad 50 mm mjeri i slovenska postaja u Portorožu.

Bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja, a atmosfera zasad ne pokazuje znakove smirivanja, navodi Istramet.

u umagu nakon jake kiše ulice pod vodom
Sandro Perlić/Neverin

Ravnateljstvo Civilne zaštite objavilo je da je zbog obilnih kišnih oborina od 6:34 do 7:12 sati Županijski centar 112 Pazin zaprimio 15 dojava građana o plavljenju podruma i prizemnih stanova na području Umaga.

Obaviještene su nadležne službe radi otklanjanja posljedica nevremena, priopćilo je Ravnateljstvo.

Portal Neverin javlja da je u manje od sat vremena palo 100 mm kiše.

Teme
istra nevrijeme umag

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

