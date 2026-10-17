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pretežno vedro

Vikend po želji mnogih, zatim žestoka promjena, stižu kiše jesenje

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Tea Blažević
|
17. lis. 2026. 08:18
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dhmz
DHMZ

Pretežno vedro je jutros u mnogim krajevima, no ima mjestimice umjerene naoblake, također i magle u unutrašnjosti.

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Niske su temperature na kontinentu, 0.1 stupanj izmjeren je u 7 sati u Gospiću. U nastavku subote prevladavat će uglavnom sunčano, s tim da će biti i dalje prolazne umjerene do čak povećane naoblake. Temperature bez većih promjena, na moru i dalje razmjerno toplo, do 24,25 stupnjeva.

Nedjelja će također biti u znaku stabilnog vremena, prevladavat će uglavnom sunčano, s umjerenom naoblakom, ujutro u unutrašnjosti mjestimice i maglom.

Novi tjedan počet će uglavnom sunčano, ponedjeljak će biti još većinom suh, no već od utorka će rasti vjerojatnost za oborinu, prije svega na sjevernom Jadranu prema kraju dana.

U srijedu jače pogoršanje, duž Jadrana i uz Jadran mjestimice s obilnijom kišom. I tijekom četvrtka bi još dosta česta mogla biti oborina, no uoči sljedećega vikenda izgledno je smirivanje i razvedravanje. 

Teme
oborine pogoršanje vremena sunčano vrijeme temperature vremenska prognoza

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