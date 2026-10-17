Vikend po želji mnogih, zatim žestoka promjena, stižu kiše jesenje

Niske su temperature na kontinentu, 0.1 stupanj izmjeren je u 7 sati u Gospiću. U nastavku subote prevladavat će uglavnom sunčano, s tim da će biti i dalje prolazne umjerene do čak povećane naoblake. Temperature bez većih promjena, na moru i dalje razmjerno toplo, do 24,25 stupnjeva.