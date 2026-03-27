Oglas

Izvanredno stanje

Vjetar u Zagrebu šiba preko 90 km/h, snježne mećave u Gorskom kotaru i Lici, palo preko pola metra snijega

author
Tea Blažević
|
27. ožu. 2026. 07:18
27.03.2026., Zagreb - Zbog olujnog vjetra doslo je do kolapsa javnog prijevoza. Veliki broj linija je ili u prekidu ili je preusmjeren. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Nepovoljne su prilike diljem zemlje, jak snijeg i dalje pada u Gorskoj Hrvatskoj, kiša je mjestimice obilna, vjetar orkanski.

Oglas

Na snazi je najviši, crveni stupanj upozorenja za zagrebačku regiju, gdje udari vjetra prelaze 90 km na sat. Još snažniji su udari bure pod Velebitom, preko 115 km na sat, otkrivaju podaci s automatskih postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetrovite prilike očekuju se i u drugom dijelu petka. Također, još treba računati na lokalno obilniju oborinu, mjestimice izraženije pljuskove s grmljavinom, izglednije u Dalmaciji, i podebljavati će se postojeći snježni pokrivač.

Vikend donosi postupno smirivanje vremena. Još tijekom subote treba računati na kišu i snijeg, uglavnom u kopnenim krajevima. Mjestimice u Dalmaciji još može biti pljuskova, dok će na sjevernom Jadranu biti pretežno sunčano.

U nedjelju također još na kopnu može biti malo kiše i snijega, dok će sunčanije biti na Jadranu.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
gorski kotar lika nevrijeme nevrijeme u hrvatskoj nevrijeme u zagrebu snijeg

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ