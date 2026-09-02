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VREMENSKA PROGNOZA

Vrućina će se ponovno intenzivirati, osvježenje se nazire tek za tjedan dana

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Tea Blažević
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02. ruj. 2026. 07:17
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sunce, ljeto, vrućina pixabay
Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno sunčano je počeo dan u većem dijelu zemlje, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, izvještava Hrvatski autoklub. U nastavku srijede prevladavat će uglavnom sunčano, lokalni pljuskovi mogući su na zapadu unutrašnjosti, u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre. 

Četvrtak će biti uglavnom sunčan. U noći može lokalno biti pljuskova u unutrašnjosti Hrvatske, i poslijepodne na jugu.

U petak će biti stabilno, većinom sunčano i suho, stoga će temperature porasti, i posvuda će biti vruće. 

Subota će isto biti sunčana, no poslijepodne na kopnu može biti pljuskova i grmljavine. Također još  u noći na nedjelju i u nedjelju ujutro na kopnu može biti lokalnih nestabilnosti. Na jugu će i dalje postojati opasnost od toplinskog vala. 

Tek u drugom dijelu novog tjedna izgledna je jača promjena s kojom bi moglo obilnije kišiti i osvježiti, čak i u južnim predjelima.

Teme
vremenska prognoza

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