VREMENSKA PROGNOZA
Zimi ni traga: Na kopnu i do 15-ak, na moru blizu 20 stupnjeva
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, vedro je u Dalmaciji. Sunce će biti naklonije obali Jadrana u nastavku ponedjeljka, dok će se na kontinentu zadržavati tmurnije, što zbog niskih oblaka što zbog magle. Lokalno može biti slabe kiše ili rosulje.
I tijekom utorka će se magla i niski oblaci ponegdje dulje zadržavati, no bit će više sunčanih razdoblja u odnosu na ponedjeljak. Najsunčanije će biti na Jadranu.
Srijeda će također mjestimice na kopnu početi maglom, no u većini krajeva će tijekom dana prevladavati pretežno sunčano, stoga će i dnevne temperature u unutrašnjosti biti više u odnosu na početak tjedna.
Stabilno vrijeme nastavit će se i u drugom dijelu tjedna, no ponovno će rasti vjerojatnost za dulje zadržavanje magle i niskih oblaka. Zasad nema naznaka nekoj jačoj promjeni vremena, dolasku zime ili slično.
