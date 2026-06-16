Crvena stolica od hrane: Što znači, koliko traje i kako prepoznati da nisu hemoroidi?

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Nekada će stolica promijeniti boju pa neće biti smeđa, nego će biti crvene boje. Iako je prva pomisao kako se radi o krvi, u nekim slučajevima će crvena stolica biti od hrane. Tako je najpoznatija namirnica od koje će stolica biti crvena cikla.

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Crvena stolica od hrane se događa nakon što osoba pojede pojedine namirnice. Upravo zato je kod crvene boje stolice važno ne paničariti odmah, nego razmisliti o obrocima i namirnicama koje su konzumirane.

Hrana koja uzrokuje crvenu stolicu

Najčešće će crvenu stolicu prouzročiti hrana koja sadrži puno crvene ili narančaste boje, bilo da je ona umjetna ili prirodna.

Ovdje tako spada:

cikla

brusnice

sok, juha ili umak od rajčica

lubenica

hrana koja sadrži puno crvene umjetne boje

Osim ovih namirnica, pojedina hrana može utjecati na to da je stolica tamnije boje, a ovdje spadaju borovnice, krvavice ili pak suplementi željeza.

Osim toga, kada osoba jede zeleno povrće poput špinata ili kelja, stolica može poprimiti zelenu boju.

Kako prepoznati crvenu boju stolice od hrane?

U nekim slučajevima se crvena boja stolice javlja zbog hrane, a u drugima je krivac neko zdravstveno stanje i onda se radi o krvi. Ovdje spadaju najčešće hemoroidi, a može se raditi i o analnoj fisuri.

Ipak, glavna razlika kako se može prepoznati razlog crvene stolicu su popratni simptomi. Crvena stolica neće imati nikakvih drugih simptoma poput bolova ili peckanja.

Isto tako, crvena stolica će ovu boju imati jedan dan do dva dana, dok hemoroidi mogu trajati i do tjedan dana.

Što kada je crvena boja stolice krv?

Kada je crvena boja u stolici krv, pogotovo kada je krv rezultat hemoroida, potrebno je prilagoditi prehranu. Pomoći će unos više namirnica koje sadrže vlakna, konzumacija više povrća ili orašastih plodova. Isto tako je najvažnije piti dovoljno vode.

U slučaju kada je stolica stalno crvene boje, odnosno kada je praćena krvlju i kada se javljaju drugi simptomi poput bolova u abdomenu, potrebno je posjetiti liječnika. Liječnik će potom osobu poslati na daljnje pretrage kako bi se otkrio uzrok problema.

Zaključak

Crvena stolica od hrane se često može pomiješati s krvavom stolicom od hemoroida. Ipak, postoje jasne razlike, ali i namirnice koje vode do crvene boje stolice.

Tako će stolica imati crvenu boju nakon što je osoba jela ciklu ili juhu od rajčice. S druge strane, kada je boja stolice stalno crvena, potrebno je posjetiti liječnika.