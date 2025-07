Često imate noćne more? Uzrok bi mogle biti ove namirnice

"Noćne more su češće kod osoba s netolerancijom na laktozu koje imaju izražene probavne smetnje i poremećen san", rekao je glavni autor studije, dr. Tore Nielsen sa Sveučilišta u Montrealu. "To je logično jer znamo da i drugi tjelesni osjećaji mogu utjecati na sadržaj snova. Noćne more mogu biti vrlo uznemirujuće jer bude osobu iz sna u stanju nelagode, a često uzrokuju i izbjegavanje spavanja, što sve zajedno negativno utječe na kvalitetu sna."