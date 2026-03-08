Cirkadijalni ritam: Što je točno i zašto je važan za naše zdravlje?

Shutterstock/Soloviova Liudmyla

Cirkadijalni ritam regulira razne sisteme u tijelu, a zaslužan je najviše za za buđenje i spavanje. To je zapravo naziv za način na koji tijelo funkcionira u danu. Odnosno, ovaj ritam tijelu govori kada je vrijeme za spavanje, a kada za buđenje, utječe na hormone i razne funkcije.

Način na koji tijelo funkcionira regulira cirkadijalni ritam. Na ovaj ritam utječu određeni vanjski faktori, a uloga mu je da tijelo obavlja sve kako treba u periodu od 24 sata.

On koordinira fizičke i mentalne sisteme u tijelu.

Kada ovaj ritam ne radi kako treba i kada osoba ne spava dovoljno može doći do raznih problema poput promjena u hormonima, problema s probavom ili manjkom energije.

Što je cirkadijalni ritam?

Cirkadijalni ritam govori tijelu kada je vrijeme za spavanje, a kada za buđenje. Osim toga, utječe i na hormone, probavu i tjelesnu temperaturu. Tijelo pokreće ovaj ritam prirodno, a vodi ga mozak.

Ovaj ritam je povezan s unutarnjim satom u mozgu koji šalje signale kroz dan o kontroli aktivnosti u tijelu. Kada odrasla osoba ima zdrave navike i spava sedam do devet sati navečer, trebala bi imati dosljedan cirkadijalni ritam.

Osim ljudi, cirkadijalni ritam imaju i životinje, biljke i mikroorganizmi.

Što utječe na cirkadijalni ritam?

Najveći utjecaj na ovaj ritam imaju svijetlo i tama koji utječu na spavanje.

Osim toga, ritam može poremetiti:

stres

unos hrane

tjelesna aktivnost

putovanja

određeni lijekovi

zdravstvena stanja koja uključuju mozak ili glavu

slabo spavanje

U nekim slučajevima, promjene u cirkadijalnom ritmu mogu biti znak ozbiljnijih zdravstvenih stanja kao što su poremećaji cirkadijskog ritma. Ovdje spadaju poremećaji spavanja, kao i jet lag.

Što kada cirkadijalni ritam ne funkcionira?

Kada ovaj ritam ne radi kako treba ili kada osoba ne spava dovoljno mogu se javiti kratkoročni ili dugoročni problemi.

Kratkoročni problemi koji se javljaju su: sporije zacjeljivanje rana, promjene u hormonima, problemi s probavom, gubitak energije, loša koordinacija ili gubitak pamćenja.

Dugoročna stanja koja nastaju kada je cirkadijalni ritam poremećen javljaju se u različitim tjelesnim sustavima.

Može doći do problema u metabolizmu, kardiovaskularnom sustavu, gastrointestinalnom sustavu, endokrinom sustavu i živčanom sustavu.

Kako se cirkadijalni ritam može popraviti?

Prije svega, važno je poraditi na usvajanju zdravih navika. Potrebno je držati se rutine i paziti na spavanje.

Odlazak u krevet svaki dan u isto vrijeme i izbjegavanje ekrana mobitela ili televizora prije spavanja znatno će pomoći u boljem snu.

Pomoći će i tjelesna aktivnost, šetnja po suncu i izbjegavanje kofeina ili alkohola u večernjim satima jer oni utječu na san. Treba izbjegavati i spavanje popodne ili predvečer.

Prije spavanja idealno bi bilo čitati neku opuštajuću knjigu.

Zaključak

Cirkadijalni ritam regulira sustave i radnje u tijelu, a najviše utječe na spavanje. Funkcionira kako treba kada osoba ima zdrave navike i ide na spavanje uvijek u isto vrijeme.

S druge strane, kada je rad ovog ritma poremećen, dolazi do raznih kratkoročnih i dugoročnih problema.

Tada je ponovno potrebno vratiti cirkadijalni ritam u normalu i vratiti se zdravim navikama.