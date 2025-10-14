Milijuni zaraženih u Njemačkoj - gripa, prehlada ili korona?

Kod jakih simptoma prehlade najčešće nema druge nego otići na bolovanje. No što učiniti ako se osjećamo dovoljno dobro za rad, ali se bojimo da bismo mogli zaraziti kolege? To je, kaže obiteljski liječnik, teško pitanje bez jedinstvenog odgovora. Najbolje je, ako je moguće, raditi od kuće.