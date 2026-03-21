Hrana koja sadrži histamin

Histamin je biogeni amin koji tijelo prirodno proizvodi kao dio imunološkog odgovora. Prisutan je i u brojnim namirnicama koje svakodnevno završavaju na tanjuru. Za većinu ljudi to ne predstavlja nikakav problem. No kad enzimi zaduženi za razgradnju histamina ne rade kako bi trebali, čak i inače zdravi obroci mogu izazvati neugodne reakcije. Stručnjaci iz područja nutricionizma pojašnjavaju da je intolerancija na histamin neželjena reakcija na hranu koja nije imunološki posredovana. To znači da nije riječ o klasičnoj alergiji, iako simptomi ponekad nalikuju alergijskim reakcijama.