Neočekivana glavobolja nakon ručka. Blagi svrbež kože koji se pojavi bez povoda. Povremeni probavni problemi bez jasnog uzroka. Većina ljudi te simptome pripiše stresu, umoru ili naprosto lošem danu. No postoji mogućnost koju rijetko tko odmah uzme u obzir — hrana koja sadrži histamin možda je pravi krivac.
Histamin je biogeni amin koji tijelo prirodno proizvodi kao dio imunološkog odgovora. Prisutan je i u brojnim namirnicama koje svakodnevno završavaju na tanjuru. Za većinu ljudi to ne predstavlja nikakav problem. No kad enzimi zaduženi za razgradnju histamina ne rade kako bi trebali, čak i inače zdravi obroci mogu izazvati neugodne reakcije. Stručnjaci iz područja nutricionizma pojašnjavaju da je intolerancija na histamin neželjena reakcija na hranu koja nije imunološki posredovana. To znači da nije riječ o klasičnoj alergiji, iako simptomi ponekad nalikuju alergijskim reakcijama.
Zašto tijelo reagira na ono što jedemo
Problem s histaminom u prehrani javlja se iz dva glavna razloga. Prvi je poremećena razgradnja histamina u tijelu. Za taj su posao zaduženi posebni enzimi — prije svega diamin-oksidaza, poznatija pod kraticom DAO. Kad taj enzim ne radi dovoljno dobro ili ga nema u dovoljnim količinama, histamin iz hrane počinje se nakupljati i izaziva neugodne reakcije.
Drugi razlog je obrnuta situacija — tijelo samo počne stvarati previše histamina. Crijevna krvarenja, alergije ili bakterijske infekcije mogu pokrenuti taj proces. Uz to, bolesti probavnog sustava mogu dodatno oslabiti rad enzima DAO, pa se poteškoće samo produbljuju.
Dobra je vijest da stečena intolerancija na histamin može nestati kad se ukloni njezin uzrok. Situacija, dakle, nije nužno trajna. No dok traje, pravo rješenje jest prilagoditi prehranu i smanjiti unos namirnica bogatih histaminom.
Namirnice koje najčešće izazivaju poteškoće
Hrana koja sadrži histamin obuhvaća iznenađujuće širok raspon namirnica. Mnoge od njih smatramo zdravima i korisnima za organizam — sve dok se ne pojavi intolerancija.
Riba zauzima posebno mjesto na tom popisu. Tuna, srdela, inćun, haringa, som i losos sadrže visoke razine histamina, osobito ako nisu potpuno svježi. Isto vrijedi za riblje umake i dimljenu ribu. Što je riba dulje stajala nakon ulova, to je sadržaj histamina viši. Stručnjaci zato savjetuju da se riba jede odmah nakon termičke obrade, bez podgrijavanja i bez dugog čuvanja u hladnjaku.
Mesne prerađevine — salama, šunka, kobasice, slanina i dimljeno meso — također su bogat izvor histamina. Sušenje, dimljenje i fermentacija povećavaju razinu biogenih amina u tim proizvodima. Što je meso duže zrelo, to je koncentracija histamina veća.
Sirevi su još jedna zamka. Zreli, dugo odležani sirevi sadrže znatno više histamina od mladih, svježih vrsta. Pizza, omiljena za brze obroke, spaja sir i rajčicu — oboje bogato histaminom — pa može biti posebno problematična za osobe s intolerancijom.
Alkohol donosi dvostruki udarac. Crno vino i pjenušac sadržavaju visoke razine histamina, ali ni bijelo vino ni pivo nisu bezopasni. Alkohol uz to blokira rad enzima DAO, pa čak i umjerena količina može pojačati simptome kod osjetljivih osoba.
Skriveni izvori o kojima malo tko razmišlja
Kad netko čuje za intoleranciju na histamin, obično pomisli na ribu i sir. No hrana koja sadrži histamin krije se i u kategorijama koje rijetko izazivaju sumnju.
Određeno povrće može stvarati poteškoće — rajčica, špinat, patlidžan, avokado i gljive nalaze se visoko na popisu. Konzervirano povrće i gotove salate također sadržavaju povišene razine histamina jer dugotrajno skladištenje i sam postupak konzerviranja potiču nakupljanje biogenih amina.
Među voćem se ističu jagode, banane, papaja, kivi, ananas, mango, mandarine i grejp. Čokolada i kakao sadrže znatne količine histamina. Kava i crni čaj, napitci bez kojih mnogi ne mogu zamisliti jutro, također mogu pogoršati tegobe. Čak i kruh te slastice pripremljeni s kvascem ulaze u tu skupinu.
Začini i umaci traže poseban oprez. Vinski i balzamični ocat, umak od soje, senf i kečap — svi sadrže histamin. Sjemenke suncokreta, kikiriki, indijski oraščići i orasi na tanjuru bi se trebali pojavljivati samo povremeno.
Kiseli kupus, fermentirana hrana koja se godinama hvali kao dobra za probavu, posebno je bogat histaminom. Za nekoga tko se nosi s intolerancijom, zdjelica kiselog kupusa uz kobasicu mogla bi značiti sat ili dva neugodnih simptoma.
Svježina odlučuje o svemu
Možda ste primijetili zajedničku nit kod većine navedenih namirnica — fermentacija, zrenje i dugotrajno skladištenje povećavaju sadržaj histamina. To nije slučajnost. Razina histamina u hrani izravno ovisi o stupnju zrelosti namirnice i trajanju njezina čuvanja.
Što to znači u praksi? Riba kupljena na tržnici i pripremljena istog dana sadržavat će znatno manje histamina od one koja je danima čekala u izlogu. Svježi mladi sir imat će niže razine od parmezana koji je zrio godinu dana. Tek narezano meso manja je opasnost od vakuumski pakiranog koje stoji tjednima.
Evo savjeta za sve koji sumnjaju na osjetljivost: hranu valja jesti što svježiju, odmah nakon termičke obrade. Izbjegavati podgrijavanje ostataka od ručka. Gotova jela ne čuvati u hladnjaku dulje nego što je nužno. Te navike same po sebi mogu osjetno smanjiti unos histamina — bez drastičnog izbacivanja čitavih skupina namirnica iz prehrane.
Kako prepoznati znakove upozorenja
Simptomi intolerancije na histamin obično se pojavljuju unutar tridesetak minuta nakon obroka i mogu trajati do 24 sata. Glavobolja, proljev, sniženi krvni tlak, svrbež praćen navalama vrućine — sve su to uobičajeni znakovi. No ti su simptomi nespecifični. Mogu upućivati na desetke drugih stanja, pa ljudi često godinama traže odgovor na krivom mjestu.
Jednostavan, a djelotvoran pristup jest vođenje dnevnika prehrane. Bilježiti što je pojedeno, u koje vrijeme i kakvi su se simptomi pojavili. Nakon nekoliko tjedana obrasci postanu vidljivi. Javlja li se glavobolja uvijek nakon jela sa sirom? Pojavljuje li se svrbež nakon čaše crnog vina? Takvi podaci mogu biti iznimno dragocjeni liječniku pri postavljanju dijagnoze.
Što pomaže kad se potvrdi osjetljivost
Pristup rješavanju tegoba uključuje dva koraka. Prvi i najvažniji jest smanjenje unosa hrane bogate histaminom. To ne znači potpuno izbacivanje svih navedenih namirnica, ali znači svjesno biranje svježijih opcija, izbjegavanje fermentiranih proizvoda i praćenje reakcija tijela na pojedine skupine namirnica.
Drugi korak je nadoknada enzima pod liječničkim nadzorom. Nadomjestak enzima diamin-oksidaze može pomoći osobama kojima taj enzim nedostaje. Riječ je o preparatima koji se uzimaju prije obroka i pomažu razgraditi histamin iz hrane prije nego što izazove simptome.
Istraživanja također pokazuju da dodaci prehrani u obliku vitamina C i vitamina B6 mogu poboljšati rad enzima koji razgrađuju histamin. Vitamin C djeluje kao prirodni antihistaminik i podupire funkciju enzima DAO. Vitamin B6 pak sudjeluje u metaboličkim procesima vezanima uz razgradnju biogenih amina.
Uravnoteženi tanjur umjesto strogih zabrana
Najveća pogreška koju ljudi čine kad saznaju za intoleranciju na histamin jest panično izbacivanje svega s popisa. To može dovesti do prehrambenih manjkova i nepotrebnog stresa oko hrane. Pametniji je pristup postupno ispitivanje tolerancije.
Svaka osoba reagira drugačije. Netko može bez problema pojesti manju porciju zrelog sira, dok će kod drugoga i komadić čokolade pokrenuti reakciju. Razina tolerancije ovisi o aktivnosti enzima, ukupnom opterećenju histaminom u tom trenutku i općem stanju probavnog sustava. Upravo zato je osobni pristup jedini koji doista daje rezultate.
Hrana koja sadrži histamin ne mora biti neprijatelj. Kad se razumije mehanizam iza reakcija, kad se nauči čitati signale vlastitog tijela i kad se odaberu prave strategije — od svježine namirnica do pravodobne nadoknade enzima — moguće je uživati u raznolikom jelovniku bez straha od posljedica. Sve se svodi na dobru informiranost i suradnju s liječnikom koji poznaje ovo područje.
Vrijedi zapamtiti i jedno pravilo koje pomaže čak i onima bez dijagnosticirane intolerancije: što je hrana svježija, to je zdravija. To nije samo pitanje histamina — to je temelj dobrog odnosa prema onome što stavljamo na tanjur svaki dan.
