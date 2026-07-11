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Koliko dugo se smije piti čaj od brusnice
Fitoterapeuti gotovo svaki put dobiju isto pitanje nakon što preporuče taj napitak. Koliko dugo se smije piti čaj od brusnice prije nego što postane više teret nego korist?
Jednoznačnoga odgovora nema. Sve ovisi o razlogu konzumacije, veličini doze, životnoj dobi, stanju bubrega i o tome uzima li osoba redovitu terapiju.
U pozadini pitanja krije se pogrešna pretpostavka: prirodno automatski znači i neograničeno. Brusnica se ne ponaša kao obični biljni čaj. Proantocijanidini i oksalati, dvije glavne skupine njezinih aktivnih spojeva, djeluju snažno zbog svoje farmakološke prirode, a ne zbog količine u šalici. Ono što kratkoročno koristi mokraćnom sustavu, nakon više mjeseci neprekidne upotrebe može opteretiti bubrege ili poremetiti apsorpciju kalcija.
Razdoblje od nekoliko tjedana, pa pauza
Liječnici i nutricionisti koji se služe biljnim pripravcima u pravilu preporučuju jednostavan raspored: tri do četiri tjedna redovite konzumacije, zatim stanku od dva do tri tjedna. Razlog leži u biokemiji. Brusnica sadrži visok udio oksalne kiseline, a oksalati se u osjetljivih osoba vežu za kalcij i mogu stvarati kristale u bubrezima. Stanka organizmu daje vremena da te spojeve do kraja izluči.
Pije li netko jednu šalicu dnevno radi hidracije i blagog antioksidativnog učinka, ciklus može biti blaži: mjesec konzumacije uz tjedan dana stanke. Kod tri ili četiri šalice dnevno, što neki čine tijekom mokraćne infekcije, razumnije je držati se kraćega razdoblja.
Provjera je jednostavna. Osjeti li se nakon dva tjedna redovitog pijenja ikakva razlika, napitak djeluje i može se planirati stanka. Izostane li bilo kakva promjena, više vode i manje šećera u prehrani donijet će bolji učinak od udvostručene doze.
Kada zamijeni vodu, problem počinje
Česta pogreška nastaje kad se cjelodnevna hidracija počne svesti isključivo na ovaj napitak. Tri litre čaja od brusnice dnevno nisu nikakva korist. To su tri litre kisele tekućine zasićene oksalatima, koja iritira sluznicu želuca i bez potrebe povećava opterećenje bubrega.
Razumniji raspored izgleda drukčije. Voda ostaje glavno piće, a čaj služi kao dodatak. Jedna do dvije šalice dnevno tijekom tri tjedna pokrivaju potrebe gotovo svakoga tko nema akutnu infekciju mokraćnog sustava. Kod aktivne upale neki stručnjaci dopuštaju do četiri šalice dnevno, ali isključivo kao kratkotrajnu mjeru, ne kao trajnu naviku. Žene koje su godišnje preboljele više od dvije upale često spominju sličan obrazac: u prvih dva tjedna nakon povratka simptoma drže se intenzivnijega ritma, a ostatak godine napitak piju umjereno, u preventivnim ciklusima.
Trudnoća mijenja pravila
U trudnoći se računica potpuno mijenja. Brusnica se tradicionalno spominje kao saveznik u sprječavanju mokraćnih infekcija, kojih u tom razdoblju ima više zbog hormonalnih promjena i pritiska na mjehur. Pa ipak, trudnoća nije vrijeme za samostalno isprobavanje većih količina bilo kojeg biljnog napitka. Ginekolozi koji uopće dopuštaju čaj od brusnice trudnicama najčešće ga ograničavaju na jednu šalicu dnevno, u ciklusima od dva do tri tjedna. Razlog je predostrožnost. Veće količine mogu izazvati probavne tegobe, a uz prehranu bogatu oksalatima poput špinata ili rabarbare podižu rizik od bubrežnih kamenaca, što tijelo u trudnoći nipošto ne treba.
Vrijedi i obrnuto: nijedan biljni pripravak u trudnoći ne smije se uvoditi bez prethodnoga dogovora s liječnikom koji vodi trudnoću.
Lijekovi koji se ne slažu
Najveću pozornost zaslužuje dio koji se gotovo uvijek preskoči. Brusnica može pojačati djelovanje varfarina, najpoznatijeg antikoagulansa, čime raste rizik od krvarenja. Mehanizam još nije do kraja razjašnjen, ali interakcija je dokumentirana toliko puta da je farmaceutska struka shvaća ozbiljno.
Slično vrijedi za lijekove koji se razgrađuju preko jetrenih enzima skupine citokrom P450. Tu spadaju neki antihipertenzivi, određeni antidepresivi i statini za snižavanje kolesterola. Tko ih uzima u kombinaciji s većim količinama brusnice, trebao bi se posavjetovati s farmaceutom.
Onaj tko je već na kroničnoj terapiji prije svakodnevnoga uvođenja čaja neka postavi konkretno pitanje svom liječniku obiteljske medicine. Pet minuta razgovora štedi mjesece nepotrebnih komplikacija.
Znakovi da je vrijeme za pauzu
Tijelo ima način pokazati da je dosta. Učestali grčevi u trbuhu, mekša stolica, blaga žgaravica ili nadutost — većina pripisuje prehrani, rijetko tko jutarnjoj šalici čaja. Pojave li se simptomi nakon dva ili tri tjedna redovita pijenja, sedam dana stanke i pažljivo praćenje vlastitog tijela razjasnit će situaciju.
Suhoća u ustima uz češće mokrenje još je izravniji znak da napitak previše snažno djeluje kao diuretik. Pola šalice ili kratka stanka brzo rješavaju problem.
Posebnu pažnju moraju obratiti osobe koje su već imale bubrežne kamence. Oksalatni kamenci čine pretežiti dio slučajeva, a brusnica spada među namirnice s većim sadržajem te kiseline.
Kvaliteta čaja čini razliku
Ozbiljan je rascjep između čaja od sušenih plodova brusnice i onoga što se u trgovini predstavlja kao „voćni čaj s aromom brusnice". Industrijske mješavine često sadrže tek mali postotak stvarne brusnice, dok glavninu volumena čine šipak, hibiskus i zaslađivači. Ljekovita vrijednost takvog napitka praktički je zanemariva.
Popis sastojaka razjasnit će kupcu situaciju u nekoliko sekundi. Ako brusnica nije među prva dva sastojka, riječ je o obojenoj kiseloj tekućini. Dvije žličice sušenih bobica na 250 ml vode, kuhane petnaestak minuta, daju napitak s mjerljivom količinom aktivnih tvari. List brusnice priprema se zasebno, jer sadrži drugačiji spektar spojeva.
U kombinaciji s medvjeđim grožđem (uva ursi) ili lišćem breze brusnica djeluje snažnije na mokraćni sustav, no takav se napitak smije uzimati kraće. Što je formulacija jača, ciklus mora biti kraći, a stanka nakon njega obvezna.
Što odgovara prosječnoj odrasloj osobi
Za zdravu odraslu osobu bez kroničnih bolesti, koja ne uzima nikakvu terapiju i nije trudna, sigurni raspored izgleda jednostavno: jedna do dvije šalice dnevno tijekom tri tjedna, zatim dva tjedna stanke. Granica koju ima smisla poštovati pri pitanju koliko dugo se smije piti čaj od brusnice bez prekida postavlja se oko šest tjedana, uz pažljivo praćenje hidracije i probavnih reakcija.
Djeca mlađa od dvanaest godina ne bi trebala svakodnevno piti čaj od brusnice. Pola šalice nekoliko puta tjedno, kroz kratko razdoblje, sasvim je dovoljno. Konačnu riječ daje pedijatar, posebno ako dijete već uzima neku terapiju.
Stariji od šezdeset i pet godina, osobito uz oslabljenu funkciju bubrega, slijede pravilo „manje i kraće". Pola šalice dnevno tijekom dva tjedna, nakon čega slijedi stanka, sigurniji je okvir od pune dnevne doze.
Bubrezi, jetra i probavni sustav s biljnim pripravcima razgovaraju jezikom granica. Pripravak djeluje koliko mu organizam dopušta. Tko se drži ciklusa, planira stanke i prije svakodnevne upotrebe upita liječnika, neće od brusnice napraviti svojega protivnika.
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