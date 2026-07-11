Koliko dugo se smije piti čaj od brusnice

U trudnoći se računica potpuno mijenja. Brusnica se tradicionalno spominje kao saveznik u sprječavanju mokraćnih infekcija, kojih u tom razdoblju ima više zbog hormonalnih promjena i pritiska na mjehur. Pa ipak, trudnoća nije vrijeme za samostalno isprobavanje većih količina bilo kojeg biljnog napitka. Ginekolozi koji uopće dopuštaju čaj od brusnice trudnicama najčešće ga ograničavaju na jednu šalicu dnevno, u ciklusima od dva do tri tjedna. Razlog je predostrožnost. Veće količine mogu izazvati probavne tegobe, a uz prehranu bogatu oksalatima poput špinata ili rabarbare podižu rizik od bubrežnih kamenaca, što tijelo u trudnoći nipošto ne treba.