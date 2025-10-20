Tajna zdrave jetre krije se u povrću koje sigurno već imate u kuhinji

„Otkrili smo da konzumiranje vrste prehrambenih vlakana poznate kao inulin mijenja crijevne bakterije tako da one ‘pojedu’ štetnu fruktozu prije nego što može izazvati oštećenja“, objasnio je dr. Cholsun Jang, voditelj UCI laboratorija za metabolizam hranjivih tvari i bolesti. Rezultati, objavljeni u časopisu Nature Metabolism, prenosi Nova.rs., otkrivaju novu dimenziju zaštite koju vlakna nude – ne samo u probavi, već i u načinu na koji tijelo obrađuje šećer na molekularnoj razini.