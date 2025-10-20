Tajna zdrave jetre krije se u povrću koje sigurno već imate u kuhinji

Dodavanjem inulina (prirodnog biljnog vlakna koje se klasificira kao prebiotik) u prehranu, mikrobi u crijevima postaju učinkovitiji u preradi fruktoze, čime se sprječava oštećenje jetre.
Novo istraživanje Sveučilišta UC Irvine moglo bi napokon objasniti kako prehrambena vlakna štite tijelo od štetnog djelovanja šećera – i sve počinje u crijevima. Znanstvenici s Medicinskog fakulteta UC Irvine otkrili su da inulin, prirodno vlakno koje se nalazi u povrću poput luka, češnjaka i artičoke, može preoblikovati crijevne bakterije tako da zaustave fruktozu prije nego što stigne do jetre.
„Otkrili smo da konzumiranje vrste prehrambenih vlakana poznate kao inulin mijenja crijevne bakterije tako da one ‘pojedu’ štetnu fruktozu prije nego što može izazvati oštećenja“, objasnio je dr. Cholsun Jang, voditelj UCI laboratorija za metabolizam hranjivih tvari i bolesti. Rezultati, objavljeni u časopisu Nature Metabolism, prenosi Nova.rs., otkrivaju novu dimenziju zaštite koju vlakna nude – ne samo u probavi, već i u načinu na koji tijelo obrađuje šećer na molekularnoj razini.
Što se događa kada unosimo fruktozu?
Kada ljudi unose fruktozu (šećer koji se prirodno nalazi u voću, ali i u zaslađenim proizvodima), bakterije u tankom crijevu mogu je preraditi prije nego što stigne do jetre. Međutim, ako u prehrani nema dovoljno vlakana, višak fruktoze „prelijeva se“ u jetru, gdje dolazi do nakupljanja masti i mogućeg razvoja masne jetre.
Dodavanjem inulina u prehranu, mikrobi u crijevima postaju znatno učinkovitiji u preradi fruktoze, čime se sprječava oštećenje jetre. Štoviše, nakon što su „naučene“ koristiti inulin, bakterije su uspjele preokrenuti rane znakove masne jetre i pojačati prirodne antioksidanse u organizmu.
"Nisu sve kalorije jednake"
Dr. Jang naglašava da ovo istraživanje pokazuje kako nisu sve kalorije jednake i da vlakna imaju ključnu ulogu u zaštiti zdravlja: „Naša studija pruža uvid u to kako vlakna štite organizam od štetnih hranjivih tvari poput fruktoze“, istaknuo je.
Istraživanje se usredotočilo na osobe koje nisu pretili, upravo one koje izvana djeluju zdravo, ali mogu imati skrivene rizike zbog prehrane bogate šećerom. Znanstvenici su otkrili da čak i kod vitkih osoba nedostatak vlakana može izazvati stres jetre i inzulinsku rezistenciju.
U budućnosti bi ova otkrića mogla otvoriti put personaliziranoj prehrani, u kojoj bi se preporuke temeljile na sastavu crijevnog mikrobioma svake osobe.
„Provjerom koliko dobro nečije crijevne bakterije uklanjaju fruktozu prije nego što je tijelo apsorbira, možemo odabrati pravi prebiotik ili probiotik kako bismo poboljšali zdravlje i smanjili rizik od bolesti“, zaključio je dr. Jang.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
