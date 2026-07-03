VREMENSKA PROGNOZA
Pred nama ugodan vikend, i sljedeći tjedan bez ekstremnih vrućina
Petak je počeo suho i svježije, osobito u unutrašnjosti zemlje, gdje je noć bila primjetno svježija nego prethodnih nekoliko.
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Na Jadranu puše umjerena, ponegdje i pojačana bura, uz minimalnu temperaturu između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana vrijeme će biti uglavnom suho i pretežno sunčano. Mjestimice može biti umjerene naoblake, a poslijepodne u dijelu središnje Hrvatske i u Konavlima postoji mala mogućnost kratkotrajnog slabog pljuska.
Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, a duž obale će i tijekom dana puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, koja prema večeri ponegdje može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura bit će od 26 do 30 °C, a na Jadranu većinom između 30 i 33 Celzijeva stupnja.
I za vikend prognozira se većinom suho i pretežno sunčano vrijeme. Mjestimice može biti umjerene naoblake, uglavnom na sjeveru unutrašnjosti, gdje u nedjelju poslijepodne postoji mogućnost kratkotrajnog pljuska. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u nedjelju prolazno i jugozapadni.
Na Jadranu će puhati umjerena, na udare mjestimice i jaka bura. Noći će biti ugodno svježe, osobito u unutrašnjosti, gdje će se minimalna temperatura kretati između 13 i 18 °C, a na moru od 19 do 24 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 25 i 30 °C, a duž obale i na otocima za koji stupanj viša.
Početak sljedećeg tjedna donosi slične temperature pa zasad nema naznaka novog toplinskog vala, iako će se na Jadranu temperatura i dalje zadržavati nekoliko stupnjeva iznad 30 °C. Ponovno raste mogućnost lokalnih pljuskova, osobito na kopnu prema sredini tjedna.
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