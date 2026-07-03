Pred nama ugodan vikend, i sljedeći tjedan bez ekstremnih vrućina

Na Jadranu će puhati umjerena, na udare mjestimice i jaka bura. Noći će biti ugodno svježe, osobito u unutrašnjosti, gdje će se minimalna temperatura kretati između 13 i 18 °C, a na moru od 19 do 24 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 25 i 30 °C, a duž obale i na otocima za koji stupanj viša.