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VREMENSKA PROGNOZA

Pred nama ugodan vikend, i sljedeći tjedan bez ekstremnih vrućina

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Kristijan Božarov
|
03. srp. 2026. 07:03
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sunčanje, plaža, pijesak, ljeto, turisti, more
Pixabay / ilustracija

Petak je počeo suho i svježije, osobito u unutrašnjosti zemlje, gdje je noć bila primjetno svježija nego prethodnih nekoliko.

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Na Jadranu puše umjerena, ponegdje i pojačana bura, uz minimalnu temperaturu između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana vrijeme će biti uglavnom suho i pretežno sunčano. Mjestimice može biti umjerene naoblake, a poslijepodne u dijelu središnje Hrvatske i u Konavlima postoji mala mogućnost kratkotrajnog slabog pljuska.

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, a duž obale će i tijekom dana puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, koja prema večeri ponegdje može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura bit će od 26 do 30 °C, a na Jadranu većinom između 30 i 33 Celzijeva stupnja.

I za vikend prognozira se većinom suho i pretežno sunčano vrijeme. Mjestimice može biti umjerene naoblake, uglavnom na sjeveru unutrašnjosti, gdje u nedjelju poslijepodne postoji mogućnost kratkotrajnog pljuska. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u nedjelju prolazno i jugozapadni.

Na Jadranu će puhati umjerena, na udare mjestimice i jaka bura. Noći će biti ugodno svježe, osobito u unutrašnjosti, gdje će se minimalna temperatura kretati između 13 i 18 °C, a na moru od 19 do 24 °C. Najviša dnevna temperatura bit će između 25 i 30 °C, a duž obale i na otocima za koji stupanj viša.

Početak sljedećeg tjedna donosi slične temperature pa zasad nema naznaka novog toplinskog vala, iako će se na Jadranu temperatura i dalje zadržavati nekoliko stupnjeva iznad 30 °C. Ponovno raste mogućnost lokalnih pljuskova, osobito na kopnu prema sredini tjedna.

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