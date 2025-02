Koji čaj je zapravo najbolji za vaše zdravlje?

Podijeli :

Bez obzira na izbor, šalica čaja može biti jednostavan i ukusan način da podržite svoje zdravlje!

Na hladan dan, nema ništa ugodnije od ležanja pod dekicom uz šalicu toplog čaja. No, čaj nije samo izvor topline i hidratacije – on pruža i niz zdravstvenih benefita, uključujući podršku zdravlju srca i kostiju. Od zelenog i crnog čaja do kamilice i paprene metvice, svaka vrsta nudi jedinstven okus i brojne dobrobiti, piše Yahoo, a prenosi Večernji. Ali kako se razlikuju – i koji je najzdraviji?

Prednosti čaja

Čaj nije samo ukusan, već i bogat antioksidansima biljnog podrijetla, poput katehina, epikatehina i L-teanina. Redovita konzumacija čaja povezana je s mnogim zdravstvenim prednostima:

– Zdravlje srca – Istraživanja pokazuju da zeleni i crni čaj mogu smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. No, konzumacija više od četiri šalice crnog čaja dnevno može smanjiti njegov učinak.

– Dijabetes – Pijenje četiri ili više šalica čaja dnevno povezano je s nižim rizikom od dijabetesa tipa 2, dok biljni čajevi mogu poboljšati kontrolu šećera u krvi.

– Zdravlje kostiju – Istraživanja sugeriraju da redovni konzumenti čaja imaju veću mineralnu gustoću kostiju i manji rizik od osteoporoze.

– Kognitivno zdravlje – Ispijanje čaja povezano je s nižim rizikom od demencije i Alzheimerove bolesti.

– Parkinsonova bolest – Dvije ili više šalica čaja dnevno može smanjiti rizik od Parkinsonove bolesti.

Najzdraviji čajevi i njihove prednosti

Zeleni čaj – kralj zdravlja: Zeleni čaj dolazi iz biljke Camellia sinensis i brzo se obrađuje kako bi zadržao zelenu boju. Popularne sorte uključuju sencha, matcha i longjing. On smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, raka, slabosti i demencije.

Crni čaj – saveznik srca: Crni čaj prolazi punu oksidaciju, što mu daje intenzivniji okus i veću količinu kofeina. Najpoznatije sorte su Earl Grey, Darjeeling i English Breakfast. Pomaže u regulaciji kolesterola, poboljšava mentalnu budnost i može smanjiti rizik od gastrointestinalnih karcinoma i Parkinsonove bolesti.

Čaj od paprene metvice – smiruje želudac: Priprema se od svježih ili suhih listova metvice, a stoljećima se koristi za ublažavanje probavnih tegoba. Može pomoći kod sindroma iritabilnog crijeva (IBS) i smanjuje mučninu.

Čaj od kamilice – prirodni relaksant: Bez kofeina i poznat po umirujućem učinku, često se koristi za poboljšanje sna i smanjenje stresa. Dakle, on poboljšava san, pomaže u regulaciji šećera u krvi te može olakšati simptome depresije i kožnih problema.

Čaj od đumbira – lijek protiv mučnine: Dobiva se od svježeg ili suhog đumbira i poznat je po protuupalnim svojstvima. Ublažava mučninu u trudnoći i tijekom kemoterapije, snižava trigliceride i pomaže kod osteoartritisa.

Oolong čaj – balansirana opcija: Oolong je poluoksidirani čaj, s okusom između crnog i zelenog čaja. Može pomoći u zaštiti srca, osobito kod muškaraca.

Koji je čaj najzdraviji?

Zeleni čaj često se smatra najzdravijim zbog visokog udjela antioksidansa i brojnih zdravstvenih prednosti. No, ako vam ne odgovara, postoje i druge izvrsne opcije – poput kamilice ili paprene metvice – koje ne sadrže kofein, a donose mnoge koristi. Bez obzira na izbor, šalica čaja može biti jednostavan i ukusan način da podržite svoje zdravlje!

