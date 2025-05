Koronavirus i gripa na odlasku, ali liječnici ipak šalju upozorenja

"Gripa je na odlasku i bitno je manje pacijenata s respiratornim tegobama nego zimi što je i očekivano. Relativno su to bitno manje brojke, to su možda dva do tri dnevno, ostalo su kroničari, ozljede, alergije, kojekakvi ubodi insekata s obzirom na to da je došlo toplije vrijeme", kazala je za Dnevnik Nove TV liječnica Dubravka Došen-Mrak.