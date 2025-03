Liječnica objasnila zašto nas ove sezone dulje muči kašalj: Može trajati i više mjeseci

Podijeli :

Kašalj nije rijetkost i postoji više od pedeset uzroka kašlju, međutim, u sezoni respiratornih infekcija on je najrašireniji. Mnoge koji su posljednjih mjeseci preboljeli gripu ili neku virozu, kašalj je nastavio mučiti još dugo nakon što su ozdravili pa smo pitali obiteljske liječnike o čemu je riječ.

“Produljeni kašalj i inače se javlja u sezoni gripe i sincicijsko-respiracijskog virusa, a ove godine je uočeno da ga ima nešto više i pripisuje se sojevima gripe koji su dominirali ove sezone i koji su malo jače djelovali na produljeni kašalj”, kaže za Večernji list dr. Ines Balint, obiteljska liječnica iz ambulante nedaleko Samobora. Produljeni kašalj javlja se kod oboljelih od gripe koja napada dišne puteve i tada dolazi do preosjetljivosti dišnih puteva na virus, pojašnjava ova iskusna liječnica. Suhi kašalj u ovom slučaju može potrajati dva do četiri tjedna.

“To je suhi, nadražajni kašalj. Prvo treba provjeriti da nije došlo do komplikacije s bakterijom, a ako nije, tada se preporučuju lijekovi koji smiruju suhi kašalj, znači ne lijekovi za iskašljavanje jer nema sluzi nego za smirivanje kašlja, a ako ni to ne pomaže, onda inhalacije lijekovima”, kaže dr. Balint.

I dr. Hrvoje Tiljak, obiteljski liječnik iz novozagrebačke ordinacije kaže da je među svojim pacijentima ove sezone uočio povećan broj produljenog kašlja, ali i ne samo to.

“Nije neobično da dođe do produljenog kašlja nakon gripe, no ove sezone toga je više, to je očito. Osim toga, više nego nekih ranijih sezona je i komplikacija gripe, znači upala pluća. Što je tome uzrok ne znam, ali vjerojatno je stvar u soju gripe”, kaže dr. Tiljak.

Vinkovačka liječnica Dr. Ljiljana Ćenan nije među svojim pacijentima imala više onih s produljenim kašljanjem nego inače. Ono što je karakteristično za ovu sezonu respiratornih infekcija, kaže, jest korist od tzv. tripl testova. Testovi koji reagiraju na gripu, COVID-19 i respiracijski sincicijski virus uvelike je djelovao na roditelje, koji inače inzistiraju na antibioticima pod svaku cijenu.

“Ovako, kad bi vidjeli da je test pozitivan, jasno im je da nije bakterija u pitanju a kako svoje pacijente 21 godinu educiram da antibiotici ne pomažu kod virusnih oboljenja, nije bilo inzistiranja na antibioticima. Testovi su također olakšali pritisak na ambulantu jer bi pacijenti koji su imali pozitivan test ostali kod kuće nekoliko dana ležati uz kapi za nos, paracetamol, ibuprofen, inhaliranje, znači terapiju koju bih im preporučila i da su prvi dan došli u ordinaciju”, kaže dr. Ćenan.

Oko 80% školske djece na taj način je i ozdravilo odnosno roditelji su javili da im je nakon 4-5 dana bolje, rijetko tko da je nakon tog perioda došao na pregled. Bebe su, dakako, u svakom slučaju pregledali odmah, kao i starije i onkološke pacijente. Jedino je kod onkoloških pacijenata bilo dosta komplikacija. – Ove se godine protiv gripe cijepila većina pacijenata, prvi put sam u dva navrata tražila dodatne doze cjepiva. Jedini koji je dobio gripu i uz cijepljenje, bio je moj suprug – kaže liječnica.

Inače, produljeni kašalj inače ima najmanje pedeset mogućih uzroka, napominje napominje splitska obiteljska liječnica dr. Vikica Krolo, od prehlada i virusnih alergija do GERB-a, a nije rijetkost da kašalj potraje i dva-tri mjeseca. Inače, kašalj može biti akutni, koji traje kraće od tri tjedna, subakutni koji može potrajati od tri do osam tjedana te kronični kašalj koji traje dulje od osam tjedana.

Najčešći su uzroci kroničnog kašlja alergije, astma, gastroezofagealni i laringofaringealni refluks tj. GERB i LPR ili vraćanje želučanog sadržaja u jednjak i usta, zatim sindrom kašlja gornjih dišnih puteva, tzv. postnazalni drip (slijevanje sekreta iz nosa i sinusa u grlo), pušenje, neki lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka te bakterijski bronhitis kod djece. Inače, gripa je u padu posljednjih mjesec dana pa je zadnji tjedan HZJZ zabilježio 2304 potvrđena slučaja, što je nešto više od 40 tisuća oboljelih tijekom ove sezone.

