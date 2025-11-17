Otkriven mogući uzrok gubitka sjećanja na bližnje kod Alzheimera

Procjenjuje se da danas 55 milijuna ljudi živi s demencijom, pri čemu Alzheimerova bolest čini više od 60 posto slučajeva. Očekuje se da će te brojke nastaviti rasti kako populacija stari. Novi nalazi su obećavajući, ali istraživači naglašavaju da su preliminarni i da je potrebno još mnogo istraživanja kako bi se potvrdili rezultati i njihova primjenjivost na ljudima.