Ova "tiha" bolest pogađa jednu od 20 osoba - a mogu proći godine prije nego se otkrije

Stručnjaci upozoravaju na bolest koja pogađa jednog od 20 ljudi i poznata je po tome što ju je vrlo teško dijagnosticirati. Stanje se često javlja s “blagim” simptomima pa može ostati neprimijećeno godinama, a istraživanja pokazuju da je prosječno potrebno 4,5 godina da se postavi dijagnoza.

Otprilike 3,3 milijuna ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu ima probleme sa štitnjačom, a žene su šest puta češće pogođene nego muškarci. Međutim, prepoznavanje problema sa štitnjačom može biti zahtjevno jer simptomi često nalikuju onima kod uobičajenih bolesti, piše Express.

Istraživanje Sveučilišta u Aberdeenu pokazalo je da je obično potrebno 4,5 godina da se dijagnosticira bolest štitnjače. Studija je analizirala iskustva gotovo 1.200 pacijenata – od prvih simptoma do dijagnoze, liječenja i razdoblja nakon toga.

Iako je prosječno vrijeme do dijagnoze 4,5 godina, utvrđeno je da ono može biti “znatno dulje” kod pacijenata s hipotireozom. U većini slučajeva (gotovo dvije trećine ispitanika) bili su potrebni brojni pregledi i pogoršanje simptoma prije nego što je postavljena dijagnoza.

Istraživači studije iz 2023. otkrili su da stanje snažno utječe na fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje oboljelih. Izvješće je pokazalo i da su pacijenti sa štitnjačom izloženiji riziku od dugotrajnog bolovanja i smanjene radne sposobnosti.

Pa što je zapravo štitnjača, na koje znakove treba obratiti pozornost i kada je vrijeme za odlazak liječniku?

Što je štitnjača?

Štitnjača je važna endokrina žlijezda koja proizvodi i otpušta određene hormone, navodi Cleveland Clinic.

Objašnjavaju: “Glavni zadatak štitnjače je kontrolirati metabolizam – način na koji tijelo koristi energiju. Ponekad štitnjača ne radi pravilno. Ta su stanja česta i mogu se liječiti.”

Što je bolest štitnjače?

Bolest štitnjače je krovni pojam za poremećaje koji utječu na rad štitnjače. Hipotireoza i hipertireoza su dva glavna oblika bolesti štitnjače.

No svaki od njih može imati više mogućih uzroka. Bolesti štitnjače mogu se kontrolirati – najčešće lijekovima.

Dva glavna oblika bolesti štitnjače su hipotireoza (smanjen rad štitnjače) i hipertireoza (pojačan rad štitnjače). Mogu ih uzrokovati različiti poremećaji, uključujući Hashimotov tireoiditis, manjak joda, Gravesovu bolest i čvorove u štitnjači.

Koji su simptomi bolesti štitnjače?

Cleveland Clinic navodi da postoji mnogo znakova ovog stanja, ali upozorava: “Nažalost, simptomi poremećaja štitnjače često su vrlo slični znakovima drugih zdravstvenih stanja i životnih faza. Zbog toga je teško znati jesu li simptomi povezani sa štitnjačom ili nečim drugim.”

Postoje dvije glavne skupine simptoma – oni povezani s previsokim razinama hormona štitnjače (hipertireoza) i oni povezani s preniskim razinama hormona štitnjače (hipotireoza).

Klinika objašnjava: “Simptomi su često ‘suprotni’ kod ta dva stanja. To je zato što hipertireoza ubrzava metabolizam, a hipotireoza ga usporava.”

Simptomi hipotireoze uključuju:

Sporiji nego uobičajen rad srca.



Umor.



Neobjašnjivo povećanje tjelesne težine.



Osjećaj osjetljivosti na hladnoću.



Suha koža te suha i gruba kosa.



Depresivno raspoloženje.



Obilne menstrualne krvarenja (menoragija).

Simptomi hipertireoze uključuju:

Brži nego uobičajen rad srca (tahikardija).



Poteškoće sa spavanjem.



Neobjašnjiv gubitak tjelesne težine.



Osjećaj osjetljivosti na toplinu.



Ljepljiva ili znojna koža.



Osjećaj tjeskobe, razdražljivosti ili nervoze.



Neredoviti menstrualni ciklusi ili izostanak menstruacije (amenoreja).



Oba stanja mogu uzrokovati povećanje štitnjače (gušu), no to je češće kod hipertireoze.

Kada se obratiti liječniku

NHS savjetuje da posjetite liječnika opće prakse ako sumnjate da imate smanjen ili pojačan rad štitnjače. Iako su neki znakovi česti i mogu biti uzrokovani drugim tegobama, važno je da ih liječnik provjeri.