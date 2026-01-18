Bol u kuku: Što znači, kako nastaje i kada je pravo vrijeme za posjet liječniku?

Freepik/Ilustracija

Bol u kuku je čest simptom koji se javlja kao posljedica ozljede ili artritisa, a javlja se najviše kod starijih osoba. Nekada će se raditi o privremenoj boli koja se može smanjiti oblozima ili tabletama protiv bolova. S druge strane, može se raditi o boli koja se stalno ponavlja i zbog koje je potrebno posjetiti liječnika.

Ljudi često imaju problem s kukom, pogotovo u starijoj dobi. Bol u kuku se može lagano tretirati oblozima, mirovanjem ili fizikalnim terapijama.

Ipak, u nekim će slučajevima biti potrebna operacija.

Kako prepoznati bol u kuku?

Kuk je jedan od najvećih zglobova u tijelu koji ima višestruku ulogu. Služi za kretanje, održavanje ravnoteže i izvođenje raznih vježbi. Ipak, u kuku se može javljati i bol.

Bol u kuku može biti privremena, ali i ponavljajuća. Može se javiti u samom kuku ili oko njega, pri čemu se radi o problemima s mišićima, tkivima ili ligamentima.

Jednako tako, može se javiti i zbog bolova u kostima, a nekada se bol širi i na donji dio leđa ili na stražnjicu.

Isto tako, treba znati da se ova bol može mijenjati tijekom dana. Tako se može pojaviti samo ujutro ili samo navečer. Može i biti raznog intenziteta, a može se pogoršati aktivnostima.

Što uzrokuje bol u kuku?

Bol u kuku se javlja iz više razloga.

Nekada će se javiti zbog određene ozljede, što je češće kod sportaša, posebice kod plesača i gimnastičara.

U drugom se slučaju bol javlja kao posljedica artritisa, točnije osteoartritisa.

Artritis će uzrokovati bol, naticanje ili ukočenost na području kuka. Bol se može javiti i nakon pada, pogotovo ako je došlo do prijeloma kostiju.

Burzitis kuka je još jedan razlog zašto dolazi do bolova u ovom dijelu tijela. Radi se o upali takozvane burze, tekućinom ispunjene vrećice koja se nalazi oko kosti i tkiva. Kod nekih ljudi će do bolova u kuku doći zbog stanja koja oblikuju kukove, odnosno zbog drugačije strukture tijela.

Bol u kuku se može javiti i kao posljedica išijasa pri čemu se bol iz donjeg dijela leđa širi kroz stražnjicu preko kuka do noge.

Za vrijeme trudnoće se također može javiti bol u kuku.

Tada se opuštaju ligamenti i zdjelična kost kako bi se tijelo pripremilo za porod. Kao posljedica se javljaju bolovi u kukovima i zdjelici.

Bol se može javiti i nakon trudnoće na lijevom ili desnom kuku, zbog nošenja djeteta samo na jednoj strani tijela.

Kako se tretira bol u kuku?

Kako bi se otkrio pravi uzrok bolova potrebno je posjetiti liječnika i napraviti određene pretrage poput rendgena, magnetske rezonance, CT-a ili ultrazvuka. S obzirom na nalaze će se onda i tretirati bol koja se javlja.

Postoje različite metode kako si osoba može pomoći.

U nekim slučajevima će pomoći samo mirovanje i odmor, dok će nekada pomoći stavljanje hladnih obloga na deset minuta, više puta u danu, a mogu pomoći i vruće kupke.

Bolove mogu smanjiti i tablete protiv bolova, a od pomoći će biti i fizikalna terapija i izvođenje vježbi.

Pomoći može i akupunktura. U slučaju da ništa ne pomaže, a bol u kuku utječe na hodanje ili svakodnevne aktivnosti, bit će potrebna operacija.

Zaključak

Bol u kuku može biti povremena, ali i stalna. Može se osjetiti u samom kuku ili u područjima oko njega. Važno je reagirati i potražiti pomoć liječnika kako bi se otkrio uzrok problema koji će se onda tretirati.

Nekada će pomoći mirovanje ili oblozi, dok će nekada biti potrebna operacija.