Oglas

DON ANTE ŽDERIĆ

Poznati svećenik kritizirao Dalića: Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku. Nismo izabrana nacija

author
N1 Info
|
18. lip. 2026. 19:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Zlatko Dalić
Christophe SIMON / AFP

Poznati splitski svećenik don Ante Žderić na svom Facebook profilu komentirao je često pozivanje hrvatskog nogometnog izbornika Zlatka Dalića na vjeru u javnim nastupima.

Oglas

Mišljenja je da se na taj način sportu pridaje sakralna dimenzija, što ne bi smio biti slučaj.

Prenosimo njegov status u cijelosti:

"Ne, vjera ne vodi pobjedi na Svjetskom nogometnom prvenstvu, nego vječnom spasenju i gledanju Božje slave.

Sakraliziranje sporta i reprezentacije vodi mitološki obojenom pogledu na sportsko natjecanje, što, namjesto objektivnog i profesionalnog prosuđivanja, vodi subjektivizaciji i iracionalizaciji. To, na koncu, u pobjedi vodi u ekstazu, a u porazu do odricanja od dojučerašnjih idola.

Nogomet nije kompenzacija za nacionalne povijesne traume niti materijal za jeftini politički populizam. Nismo "najluđi" niti navijački hit. Obični smo, kao i svi drugi. Čim završi SP i mršava turistička sezona zbog astronomski visokih cijena u Hrvatskoj, opet ćemo se klati oko ustaša, partizana i sličnih tema. Jer smo, kao društvo, u svemu nezreli.

Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku na SP, nismo od neba nikakva izabrana nacija, a nogometni izbornik nije life coach, niti to treba biti. Vratimo sport sportašima."

PROČITAJTE JOŠ

Teme
don ante žderić nogomet religija svjetsko prvenstvo 2026. zlatko dalić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ