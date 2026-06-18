DON ANTE ŽDERIĆ
Poznati svećenik kritizirao Dalića: Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku. Nismo izabrana nacija
Poznati splitski svećenik don Ante Žderić na svom Facebook profilu komentirao je često pozivanje hrvatskog nogometnog izbornika Zlatka Dalića na vjeru u javnim nastupima.
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Mišljenja je da se na taj način sportu pridaje sakralna dimenzija, što ne bi smio biti slučaj.
Prenosimo njegov status u cijelosti:
"Ne, vjera ne vodi pobjedi na Svjetskom nogometnom prvenstvu, nego vječnom spasenju i gledanju Božje slave.
Sakraliziranje sporta i reprezentacije vodi mitološki obojenom pogledu na sportsko natjecanje, što, namjesto objektivnog i profesionalnog prosuđivanja, vodi subjektivizaciji i iracionalizaciji. To, na koncu, u pobjedi vodi u ekstazu, a u porazu do odricanja od dojučerašnjih idola.
Nogomet nije kompenzacija za nacionalne povijesne traume niti materijal za jeftini politički populizam. Nismo "najluđi" niti navijački hit. Obični smo, kao i svi drugi. Čim završi SP i mršava turistička sezona zbog astronomski visokih cijena u Hrvatskoj, opet ćemo se klati oko ustaša, partizana i sličnih tema. Jer smo, kao društvo, u svemu nezreli.
Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku na SP, nismo od neba nikakva izabrana nacija, a nogometni izbornik nije life coach, niti to treba biti. Vratimo sport sportašima."
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