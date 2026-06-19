NEUGODNOST U BIJELOJ KUĆI
VIDEO / Pogledajte što se dogodilo kad je Trump pokušao ratnom veteranu zakopčati vrpcu Medalje časti
Američki predsjednik Donald Trump našao se u središtu pozornosti tijekom ceremonije dodjele Medalje časti u Bijeloj kući, nakon što se pred kamerama mučio pričvrstiti najviše američko vojno odličje oko vrata odlikovanog veterana
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Neobičan trenutak dogodio se u četvrtak tijekom svečanosti u Istočnoj sobi Bijele kuće, na kojoj su odlikovana trojica heroja iz ratova u Vijetnamu i Afganistanu.
Problem je nastao tijekom uručenja odličja umirovljenom bojniku američke vojske Nicholasu Dockeryju, veteranu afganistanskog rata.
Dok su kamere snimale izbliza, Donald Trump je nekoliko puta bezuspješno pokušao zakopčati vrpcu Medalje časti oko njegova vrata prije nego što je naposljetku uspio dovršiti ceremoniju, piše Slobodna Bosna.
Snimka trenutka brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne komentare korisnika, koji su primijetili predsjednikovu nespretnost tijekom jednog od najvažnijih protokolarnih događaja u Bijeloj kući.
Trump has trouble awarding the Medal of Honor to a veteran.pic.twitter.com/3ZLAdR1m4g— Clash Report (@clashreport) June 19, 2026
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