Samo jedna žlica ovih sjemenki dnevno može vam smanjiti razinu kolesterola

Visoki kolesterol znači da imate previše masne tvari poznate kao kolesterol u krvi. S vremenom se on može nakupiti u vašim krvnim žilama i ako se ne liječi može uzrokovati začepljenja. Ove blokade mogu biti opasne i mogu rezultirati stanjima poput srčanog i moždanog udara.

Visoki kolesterol može biti uzrokovan mnogim čimbenicima uključujući nedostatak tjelovježbe, pušenje i konzumiranje alkohola.

Međutim, često se povezuje s prehranom i unosom previše hrane bogate zasićenim mastima. Na isti način na koji određena hrana može dovesti do visokog kolesterola, druga hrana može pomoći u njegovu smanjenju, piše Express.

Nutricionistički stručnjak i osnivač OriGyma, Luke Hughes, rekao je kako jedna sjemenka s visokim udjelom “dobrih” masti može biti korisna onima koji žele smanjiti kolesterol.

“Sjemenke sezama mogu se dodati brojnim jelima kao što su prženo povrće i piletina te azijska jela s rižom i rezancima. Također se mogu ubaciti u salate, dodati u humus, sushi i juhe. Sjemenke sezama bogate su mononezasićenim i polinezasićenim mastima, a imaju malo zasićenih masti”, rekao je.

Navodi kako su studije pokazale da konzumiranje više polinezasićenih i mononezasićenih masti u odnosu na zasićene masti može smanjiti razinu lošeg kolesterola u vašem tijelu.

Iako je poznato da obje ove zdrave masti snižavaju razinu kolesterola, sjemenke sezama također sadrže biljne spojeve poznate kao lignani i fitosteroli za koje je također otkriveno da snižavaju razinu kolesterola.

To je poduprlo istraživanje objavljeno u International Journal of Food Sciences and Nutrition, koje je zaključilo da sjemenke sezama mogu smanjiti ukupni kolesterol i lipoproteine ​​niske gustoće (“loš” kolesterol).

Drugi rad koji je objavljen u Cureus Journal of Medical Science 2017., izvijestio je kako ulje sjemenki sezama također snižava trigliceride, vrstu masnoće u krvi.

Istraživanje je također pokazalo da redovita konzumacija sjemenki sezama može pomoći u smanjenju visokog kolesterola i triglicerida, vrste masnoće u krvi.

“Previše hrane koja sadrži trigliceride, primjerice meso, mliječni proizvodi, ulje i masti, međutim, mogu povećati rizik od srčanih bolesti, a veće razine mogu čak izazvati stanja poput pankreatitisa”, dodao je Hughes.

Lipoprotein visoke gustoće (“dobar” kolesterol) djeluje na smanjenje razine kolesterola tako što ga apsorbira i vraća natrag u jetru, a ona ga zatim uklanja iz tijela.

Nasuprot tome, lipoprotein niske gustoće je ono što se može nakupiti na stijenkama krvnih žila i s vremenom uzrokuje sužavanje unutrašnjosti krvnih žila.

Zdravom razinom ukupnog kolesterola u krvi smatra se pet ili manje milimola po litri (mmol/l).

Za smanjenje razine kolesterola NHS savjetuje:

Jesti manje zasićenih masti

Vježbanje

Prestanak pušenja

Smanjenje alkohola.

