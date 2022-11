Samo mala promjena koju možete poduzeti smanjit će rizik od nekoliko vrsta raka

Podijeli:







Izvor: Pixabay / ilustracija

Rak je zastrašujuća dijagnoza koju nitko ne želi čuti i iako je još uvijek drugi vodeći uzrok smrti u Sjedinjenim Američkim Državama, ipak postoje dobre vijesti. Briga o svom zdravlju i prakticiranje jednostavnih promjena stila života doista čine razliku. Osim toga, rak je posljednjih godina postao uspješno izlječiv.

Judith A. Smith, profesorica opstetricije i ginekologije s Medicinskog fakulteta u Houstonu kaže: “Postoji dosta razloga zašto je rak danas lakše izlječiv nego što je bio u prošlosti. Prvo, veliki pomaci napravljeni su u boljem probiru raka i ranijim intervencijama liječenja koje su poboljšale rezultate liječenja. Provedba genetskog probira omogućila je identificiranje pacijenata s većim rizikom od razvoja raka”, piše Eat This, Not That.

“Genetika raka također je vodila liječnike u odabranim ciljanim terapijama koje su učinkovitije u liječenju raka. Konačno, otkriće i uvođenje imunoterapije imalo je golem utjecaj na poboljšanje u liječenju raka”, rekla je.

Osim toga, postoje određene stvari koje možete učiniti kako biste smanjili rizik od raka.

1. Kako smanjiti rizik od raka uzrokovanog HPV-om

“U posljednja dva desetljeća došlo je do velikog napretka u prevenciji karcinoma povezanih s HPV-om. Prvo je to bilo korištenje rutinskog HPV testiranja u probiru za rak grlića maternice, a u novije vrijeme kod pacijenata s rizikom od razvoja raka anusa. Dok mi još uvijek učimo kako optimizirati dugoročnu učinkovitost, cjepivo protiv HPV-a bilo je korisno u smanjenju rizika od razvoja kroničnih infekcija HPV-om visokog rizika”, rekla je Smith.

Većina osoba zaraženih HPV-om izliječi infekciju unutar prvih šest do 18 mjeseci nakon izlaganja. Postoji nada za 30% pacijenata koji završe s kroničnom visokorizičnom HPV infekcijom. Nedavni podaci pokazali su dobrobiti upotrebe dodatka prehrani za podršku imunološkom sustavu u uklanjanju kroničnih visokorizičnih HPV infekcija. Druge intervencije koje pomažu u podržavanju imunološke funkcije također su korisne u smanjenju rizika od raka povezanog s HPV-om, poput zdrave prehrane, odgovarajućeg sna i tjelovježbe.

2. Kako smanjiti rizik od raka jetre

Jeste li znali da jetra obavlja više od 500 bitnih poslova za naše tijelo poput skladištenja hranjivih tvari, razgradnje i uklanjanja otpada, reguliranja zgrušavanja krvi, uklanjanja bakterija iz krvotoka, što pomaže vašem tijelu da se odupre infekcijama i još mnogo toga?

Zlouporaba alkohola i supstanci povezana je sa značajnim povećanjem razvoja raka jetre zbog kontinuiranog oštećenja jetre koja je primarni organ u tijelu odgovoran za detoksikaciju/čišćenje alkohola i lijekova za zaštitu drugih vitalnih organa. organi kao što su mozak i srce. I kronične infekcije hepatitisom B i hepatitisom C mogu povećati rizik od razvoja raka jetre.

Cijepljenje je jedna od intervencija za sprječavanje rizika od razvoja hepatitisa kao i smanjenje rizika od izloženosti barijerskim metodama kontracepcije (kondomi), izbjegavanje zajedničkih igala i nošenje odgovarajuće osobne zaštitne opreme (PPE) pri svakom rukovanju krvnim proizvodima/tjelesnim tekućinama.

3. Održavanje zdrave tjelesne težine može spriječiti nekoliko vrsta raka

Višak tjelesne masti povezuje se s nekoliko vrsta raka, uključujući rak dojke, rak maternice, rak prostate, rak gušterače, žučnog mjehura, rak štitnjače, kolorektalni rak, rak vrata i rak jednjaka. Prema Američkom društvu za kliničku onkologiju, “Istraživači još uvijek proučavaju vezu između tjelesne težine i rizika od raka. Pronašli su nekoliko razloga zašto težina može utjecati na vaš rizik od raka. Oni uključuju:

-Višak kilograma podiže razinu hormona inzulina i inzulinskog faktora rasta-1 (IGF-1). Previše ovog hormona može pomoći u razvoju nekih vrsta raka.

-Masno tkivo također proizvodi više hormona estrogena. Estrogen može pomoći u razvoju nekih vrsta raka, poput raka dojke.

– Kronična upala niske razine češća je kod pretilih ljudi (osobito ako imaju više sala na trbuhu) i povezana je s povećanim rizikom od raka.

-Masne stanice utječu na način na koji vaše tijelo regulira rast stanica raka.

“Pretilost je povezana s većinom tumora, osobito s rakom dojke, jajnika, debelog crijeva i endometrija. Kod žena, pretilost je povezana s višim razinama endogenog hormona, poput estrogena koji će povećati rizik od razvoja raka. Pretilost je također povezana s razvojem tihih puteva upale koji mogu dovesti do razvoja raka. Održavanje zdrave tjelesne težine smanjit će rizik od razvoja raka, posebno kod onih pacijenata koji imaju i nasljedni rizik od raka”, rekla je Smith.

4. Kako spriječiti rak kože

Rak kože najčešći je tip raka, ali je i tip raka koji se najviše može izbjeći. “Jedan od pet Amerikanaca će razviti rak kože, prema Američkoj akademiji za dermatologiju. Druge činjenice koje treba znati o raku kože uključuju: “Više od 2 osobe umiru od raka kože u SAD-u svakog sata”.

Važno je znati da opekline od sunca udvostručuje rizik od melanoma.

Kada se rano otkrije, petogodišnja stopa preživljavanja melanoma je 99 posto,” dijeli Zaklada za rak kože.

Prevencija raka kože doista se može vratiti na osnove koje svi znamo. Prvo i najvažnije, smanjite izlaganje suncu nošenjem šešira i odjeće za zaštitu od sunca. Nanesite kremu za sunčanje najmanje 30 minuta prije izlaska van i ponovite je kod sudjelovanja u sportu ili aktivnostima povezanim s vodom. Dobra ideja je svakodnevno korištenje losiona za tijelo obogaćenih SPF zaštitom kako bi koža izgradila zaštitu od izlaganja suncu. Konačno, godišnji posjet dermatologu radi probira raka kože omogućit će prevencija i rano otkrivanje raka kože.

5. Izbjegavanje rizičnog ponašanja smanjuje mogućnost raka

Klinika Mayo navodi: “Još jedna učinkovita taktika prevencije raka je izbjegavanje rizičnog ponašanja koje može dovesti do infekcija koje bi zauzvrat mogle povećati rizik od raka”.

Prakticirajte siguran seks. Ograničite broj seksualnih partnera i koristite kondom prilikom seksa. Što više seksualnih partnera imate tijekom života, veća je vjerojatnost da ćete se zaraziti spolno prenosivom infekcijom — poput HIV-a ili HPV-a. Ljudi koji imaju HIV ili AIDS imaju veći rizik od raka anusa, jetre i pluća. HPV se najčešće povezuje s rakom vrata maternice, ali također može povećati rizik od raka anusa, penisa, grla, vulve i vagine.

