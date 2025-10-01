San je temelj zdravlja
Šta se događa s vašim tijelom kad spavate manje od šest sati?
Kvalitetan noćni san ključan je za zdravlje, ali mnogi ljudi ne spavaju dovoljno. Ako se često osjećate iscrpljeno, razdražljivo ili vam nedostaje koncentracije, možda je vrijeme da promijenite navike spavanja.
Poneka neprospavana noć nije razlog za brigu, ali kronični manjak sna može ostaviti ozbiljne posljedice na tijelo i um, piše UNILAD, a prenosiNova.rs.
Zdravstvena psihologinja i stručnjakinja za spavanje dr. Sue Peacock objasnila je što se događa kada redovito spavamo šest sati ili manje.
Slabiji imunitet
Imunosni sustav neprestano štiti tijelo od virusa, bakterija i drugih prijetnji, a nedostatak sna otežava mu rad. Dr. Sue Peacock ističe da je san usko povezan s radom imuniteta. Tijekom spavanja tijelo proizvodi citokine, koji pomažu u borbi protiv bolesti.
„Citokini ne samo da štite tijelo, nego i potiču san, dajući našem organizmu energiju da se bolje bori protiv infekcija“, objašnjava. Ako ne spavamo dovoljno, tijelo ne proizvodi dovoljno tih zaštitnih molekula, pa postajemo osjetljiviji na bolesti, a i oporavak traje duže.
Lošiji odgovor na cjepiva
Istraživanje Francuskog nacionalnog instituta iz 2023. pokazalo je da nedovoljno sna može smanjiti djelotvornost cjepiva.
Analizom sedam različitih studija znanstvenici su otkrili da su muškarci koji su spavali manje od šest sati imali slabiji odgovor antitijela nakon cijepljenja u usporedbi s onima koji su spavali sedam do devet sati.
Kod žena je učinak bio nešto nestabilniji, što povezuju s promjenama u razinama hormona.
Povezanost anksioznosti i lošeg sna
Nedostatak sna i anksioznost često idu ruku pod ruku. Dr. Peacock kaže da se između njih stvara začarani krug – loš san može uzrokovati anksioznost, a anksioznost može otežati spavanje.
„Mozak ostaje aktivan i preopterećen brigama, kao da je stalno u stanju pripravnosti, što otežava opuštanje i miran san“, pojašnjava.
Ovakvo stanje može oslabiti našu emocionalnu otpornost i smanjiti sposobnost uživanja u svakodnevnim pozitivnim iskustvima.
Problemi s menstrualnim ciklusom
Stručnjakinja za spavanje dr. Katharina Lederle dodaje kako kronični manjak sna može negativno utjecati na žensko zdravlje, posebno na menstrualni ciklus.
„Nedostatak sna podiže razinu hormona TSH koji potiče rad štitnjače, a njegovo povećanje može uzrokovati poremećaje ciklusa, izostanak ovulacije, pa čak i amenoreju (izostanak menstruacije) ili učestale spontane pobačaje“, objašnjava.
I debljanje i pad produktivnosti
Uz sve navedeno, manjak sna može dovesti i do neželjenog debljanja, slabije koncentracije i smanjene učinkovitosti tijekom dana. Sve su to razlozi zbog kojih stručnjaci preporučuju da san ne bude posljednja stvar na vašem popisu prioriteta – ponekad je upravo odlazak u krevet pola sata ranije jedna od najboljih odluka koje možete donijeti za svoje zdravlje već danas.
