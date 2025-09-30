"Pucalo se sa više strana, ljudi su se razbježali“: U pucnjavi u Beogradu najmanje petero ranjenih

U pucnjavi koja se dogodila oko 14:23 sati u beogradskom naselju Višnjička banja ranjeno je pet osoba, priopćio je MUP Srbije.
Reporter N1 s mjesta događaja javlja da je u tijeku istraga te da su na mjestu događaja forenzičari i policija.
Danas, oko 14:23 sati, u ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj Banji, nepoznata osoba upotrijebila je vatreno oružje, u čemu je ozlijeđeno pet osoba - tri muškarca i dvije žene, naveo je MUP Srbije
Petero ranjenih, jedna osoba u teškom stanju
Ozlijeđene osobe prevezene su i zbrinute u Hitnoj pomoći, dodali su.
Istraga je u tijeku i policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija "Vihor 3".
Kako je izvijestio Hitna pomoć, u tu ustanovu danas je primljeno pet ozlijeđenih osoba, od kojih je jedna u teškom stanju prebačena u operacijsku salu.
Pucnjava se dogodila u Lokal baru na Slanačkom putu.
Opći kaos
Susjed koji je svjedočio današnjoj neviđenoj pucnjavi u Višnjičkoj banji, u kojoj je ubijen D. V. (51), dok su najmanje dvije osobe ozlijeđene, u intervjuu za Nova.rs kaže da su napadači opkolili kafić i da je, u trenutku kada su otvorili vatru, nastala opći kaos, budući da se nekoliko prolaznika u tom trenutku slučajno našlo na ulici.
Sedam ili osam hitaca
Svjedok, s kojim je novinar Nova.rs razgovarao na licu mjesta, kaže da se sve dogodilo oko 14:30 sati, kada je otišao nešto uzeti iz automobila.
"Odjednom sam čuo pucnje. U početku nisam znao što se događa, ali kada sam to vidio, sklonio sam se. Pucnji su ispaljeni s više strana, trčali su odozdo i s ove strane, blizu kafića. Bilo je ljudi na ulici i na autobusnoj stanici, svi su pobjegli", kaže naš sugovornik i nastavlja:
"Bilo je sedam ili osam hitaca, bili su pojedinačni."
Međutim, kaže da ne zna što bi mogao biti motiv ove pucnjave.
"Tu je i igraonica, puno je djece"
„Svi mi koji živimo u blizini sjedimo ovdje. Tu je i dječja igraonica, ima puno djece tijekom vikenda. Nije bilo problema od otvaranja“, kaže.
Veliki broj policajaca trenutno je na mjestu događaja i potraga za napadačima je u tijeku.
