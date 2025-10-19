Oglas

aspiracija

Što se ustvari događa kad vam hrana “ode u krivu cijev”?

author
N1 Info
|
19. lis. 2025. 19:44
kašalj, kašljanje
Pexels/ilustracija

Dogodi se svima: jedete ručak, a odjednom vas uhvati napad kašlja. Nakon nekoliko trenutaka sve prođe, ali što se zapravo dogodilo?

Oglas

Kad hrana ode “u krivu cijev”

To se zove aspiracija — kada nešto osim zraka, poput hrane ili tekućine, završi u vašim dišnim putovima.
Uobičajeno, mišići grla usmjeravaju zalogaje u jednjak, koji vodi do želuca. No ponekad komadić sklizne u dušnik (traheju), kroz koji bi trebali prolaziti samo zrak i plinovi.

Tijelo se obično samo zaštiti zahvaljujući epiglotisu, preklopu tkiva koji pokriva dušnik dok gutamo. Ipak, ako jedete prebrzo, pričate ili se smijete dok žvačete, nešto može “otići u krivi kanal", piše Cleveland Clinic.

Kako tijelo reagira

Kad se to dogodi, tijelo pokreće refleks kašlja — prirodni način da izbaci ono što ne pripada u dišnim putovima. Kašalj često odmah riješi problem, nakon čega se možda trebate nakašljati ili popiti malo vode.

Ako se, međutim, zalogaj zadrži, možete osjetiti:

  • škakljanje ili osjećaj da vam je nešto zapelo u grlu
  • bol ili poteškoće pri gutanju
  • stalnu potrebu za kašljanjem nakon jela

U težim slučajevima, ako se hrana spusti do pluća, može doći do aspiracijske upale pluća, što zahtijeva liječenje.

Razlika između aspiracije i gušenja

Aspiracija nije isto što i gušenje.

Kod aspiracije, zrak i dalje prolazi kroz dišne putove, dok kod potpunog gušenja zrak više ne može proći i potrebna je Heimlichova metoda ili hitna pomoć.

Što učiniti kad se dogodi

Ako se napad kašlja pojavi, ne pokušavajte ga zaustaviti — to je obrambeni mehanizam. Pokušajte ostati mirni i dopustite tijelu da samo izbaci sadržaj.

Kada potražiti liječnika

Obratite se liječniku ako:

  • kašalj ne prestaje ni nakon nekoliko sati
  • iskašljavate krv ili tamnu sluz
  • imate temperaturu ili bol u prsima
  • stalno imate osjećaj da vam nešto zapinje u grlu

Ako vam se ovo događa često, to može upućivati na problem s mišićima, glasnicama ili živčanim sustavom — pa je važno potražiti stručnu procjenu.

Teme
aspiracija dušnik pluća udisanje hrane

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ