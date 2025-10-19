Što se ustvari događa kad vam hrana “ode u krivu cijev”?

To se zove aspiracija — kada nešto osim zraka, poput hrane ili tekućine, završi u vašim dišnim putovima.

Uobičajeno, mišići grla usmjeravaju zalogaje u jednjak, koji vodi do želuca. No ponekad komadić sklizne u dušnik (traheju), kroz koji bi trebali prolaziti samo zrak i plinovi.