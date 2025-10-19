Što se ustvari događa kad vam hrana “ode u krivu cijev”?

Dogodi se svima: jedete ručak, a odjednom vas uhvati napad kašlja. Nakon nekoliko trenutaka sve prođe, ali što se zapravo dogodilo?
Oglas
Kad hrana ode “u krivu cijev”
To se zove aspiracija — kada nešto osim zraka, poput hrane ili tekućine, završi u vašim dišnim putovima.
Uobičajeno, mišići grla usmjeravaju zalogaje u jednjak, koji vodi do želuca. No ponekad komadić sklizne u dušnik (traheju), kroz koji bi trebali prolaziti samo zrak i plinovi.
Tijelo se obično samo zaštiti zahvaljujući epiglotisu, preklopu tkiva koji pokriva dušnik dok gutamo. Ipak, ako jedete prebrzo, pričate ili se smijete dok žvačete, nešto može “otići u krivi kanal", piše Cleveland Clinic.
Kako tijelo reagira
Kad se to dogodi, tijelo pokreće refleks kašlja — prirodni način da izbaci ono što ne pripada u dišnim putovima. Kašalj često odmah riješi problem, nakon čega se možda trebate nakašljati ili popiti malo vode.
Ako se, međutim, zalogaj zadrži, možete osjetiti:
- škakljanje ili osjećaj da vam je nešto zapelo u grlu
- bol ili poteškoće pri gutanju
- stalnu potrebu za kašljanjem nakon jela
U težim slučajevima, ako se hrana spusti do pluća, može doći do aspiracijske upale pluća, što zahtijeva liječenje.
Razlika između aspiracije i gušenja
Aspiracija nije isto što i gušenje.
Kod aspiracije, zrak i dalje prolazi kroz dišne putove, dok kod potpunog gušenja zrak više ne može proći i potrebna je Heimlichova metoda ili hitna pomoć.
Što učiniti kad se dogodi
Ako se napad kašlja pojavi, ne pokušavajte ga zaustaviti — to je obrambeni mehanizam. Pokušajte ostati mirni i dopustite tijelu da samo izbaci sadržaj.
Kada potražiti liječnika
Obratite se liječniku ako:
- kašalj ne prestaje ni nakon nekoliko sati
- iskašljavate krv ili tamnu sluz
- imate temperaturu ili bol u prsima
- stalno imate osjećaj da vam nešto zapinje u grlu
Ako vam se ovo događa često, to može upućivati na problem s mišićima, glasnicama ili živčanim sustavom — pa je važno potražiti stručnu procjenu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas