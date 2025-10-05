Oglas

Evo kada pripaziti

Učestali vjetrovi kod žena: Najčešće su normalna pojava, ali mogu biti znak težih bolesti

author
N1 Info
|
05. lis. 2025. 13:55
Bol u trbuhu
Pexels

Vjetrovi su u većini slučajeva normalni kod žena i muškaraca, a najčešće nastaju zbog konzumacije određene hrane. Ipak, učestali vjetrovi kod žena mogu nastati zbog promjena u razini hormona, posebice estrogena i progesterona, a to se događa za vrijeme menstruacije.

Oglas

Učestali vjetrovi kod žena mogu biti normalna pojava nastala zbog konzumacije određene hrane, a do čestih vjetrova dolazi i za vrijeme menstruacije.

Osim toga, do učestalih vjetrova mogu dovesti određena stanja i bolesti crijeva. U slučaju da se uz vjetrove javljaju drugi simptomi, potrebno je posjetiti liječnika.

Zašto dolazi do učestalih vjetrova kod žena?

Baš kao kod muškaraca i kod žena učestali vjetrovi mogu nastati iz više razloga. Zbog određene hrane koja se teže probavlja, uzimanja pojedinih lijekova ili intolerancije na hranu. U nekim slučajevima ovo može biti simptom nekog stanja ili bolesti crijeva.

U hranu koja se teže probavlja spadaju: grah, leća, brokula, prokulice, kupus, cvjetača, mliječni proizvodi.

Osim toga, ovdje spadaju i gazirana pića i pivo, kao i žvakanje žvakaće gume, jedenje slatkiša i pijenje alkohola.

Do vjetrova dolazi kada bakterije u crijevima probavljaju hranu, a može doći i zbog viška zraka koji se proguta za vrijeme jela ili kod pušenja.

Učestali vjetrovi za vrijeme menstruacije

Do učestalih vjetrova kod žena može doći i zbog određenih bolesti i stanja crijeva poput:

Kod nekih se vjetrovi mogu pojaviti i zbog stresa, anksioznosti ili depresije ili pak zbog uzimanja pojedinih lijekova.

Provedeno je istraživanje na 156 žena i pokazalo se da je njih 73 posto doživjelo barem jedan simptom problema s probavom prije i za vrijeme menstruacije. Tako se pokazalo da je najveći broj žena u ovom periodu imalo bol u abdomenu i proljev, a dolazilo je i do vjetrova.

Također, u PMS-u su povećane razine estrogena, što utječe na to da tijelo zadržava više vode i soli i to vodi do nadutosti. S druge strane, za vrijeme menstruacije niži progesteron može usporiti probavu i izazvati vjetrove ili zatvor.

Mogu li se učestali vjetrovi spriječiti?

U većini slučajeva će učestali vjetrovi nestati sami od sebe kada se hrana probavi ili kada se promijene navike.

U smanjenju vjetrova mogu dakle pomoći određene promjene puput izbjegavanja gaziranih pića i alkohola, smanjenog žvakanja žvakaćih guma, izbjegavanje pijenja na slamku, jedenje manjih porcija, prestanak pušenja, a pomoći može i vježbanje.

Mogu pomoći i čaj od peperminta, kamilice, kao i začini poput anisa, korijandera ili kurkume.

Važno je pratiti zbog čega dolazi do pojačanih vjetrova i onda smanjiti konzumaciju te hrane.

Kada je vrijeme za posjetiti liječnika zbog učestalih vjetrova?

Kada se uz vjetrove javljaju navedeni simptomi, potrebno je posjetiti liječnika:

Liječnik će na temelju simptoma i daljnje obrate pokušati otkriti uzrok problema. Bit će potrebno izvaditi krv i napraviti niz pretraga kako bi se vidjelo radi li se o privremenom stanju ili o nekoj bolesti crijeva.

Zaključak

Učestali vjetrovi kod žena mogu biti posljedica konzumacije određene hrane, posljedica određenog stanja ili neke bolesti, a mogu i biti povezani s menstruacijom.

U slučaju kada se uz vjetrove javljaju drugi simptomi i kada se stanje samo pogoršava, potrebno je posjetiti liječnika.

Teme
menstruacija nadutost probava probavne smetnje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ