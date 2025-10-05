Evo kada pripaziti
Učestali vjetrovi kod žena: Najčešće su normalna pojava, ali mogu biti znak težih bolesti
Vjetrovi su u većini slučajeva normalni kod žena i muškaraca, a najčešće nastaju zbog konzumacije određene hrane. Ipak, učestali vjetrovi kod žena mogu nastati zbog promjena u razini hormona, posebice estrogena i progesterona, a to se događa za vrijeme menstruacije.
Učestali vjetrovi kod žena mogu biti normalna pojava nastala zbog konzumacije određene hrane, a do čestih vjetrova dolazi i za vrijeme menstruacije.
Osim toga, do učestalih vjetrova mogu dovesti određena stanja i bolesti crijeva. U slučaju da se uz vjetrove javljaju drugi simptomi, potrebno je posjetiti liječnika.
Zašto dolazi do učestalih vjetrova kod žena?
Baš kao kod muškaraca i kod žena učestali vjetrovi mogu nastati iz više razloga. Zbog određene hrane koja se teže probavlja, uzimanja pojedinih lijekova ili intolerancije na hranu. U nekim slučajevima ovo može biti simptom nekog stanja ili bolesti crijeva.
U hranu koja se teže probavlja spadaju: grah, leća, brokula, prokulice, kupus, cvjetača, mliječni proizvodi.
Osim toga, ovdje spadaju i gazirana pića i pivo, kao i žvakanje žvakaće gume, jedenje slatkiša i pijenje alkohola.
Do vjetrova dolazi kada bakterije u crijevima probavljaju hranu, a može doći i zbog viška zraka koji se proguta za vrijeme jela ili kod pušenja.
Učestali vjetrovi za vrijeme menstruacije
Do učestalih vjetrova kod žena može doći i zbog određenih bolesti i stanja crijeva poput:
Kod nekih se vjetrovi mogu pojaviti i zbog stresa, anksioznosti ili depresije ili pak zbog uzimanja pojedinih lijekova.
Provedeno je istraživanje na 156 žena i pokazalo se da je njih 73 posto doživjelo barem jedan simptom problema s probavom prije i za vrijeme menstruacije. Tako se pokazalo da je najveći broj žena u ovom periodu imalo bol u abdomenu i proljev, a dolazilo je i do vjetrova.
Također, u PMS-u su povećane razine estrogena, što utječe na to da tijelo zadržava više vode i soli i to vodi do nadutosti. S druge strane, za vrijeme menstruacije niži progesteron može usporiti probavu i izazvati vjetrove ili zatvor.
Mogu li se učestali vjetrovi spriječiti?
U većini slučajeva će učestali vjetrovi nestati sami od sebe kada se hrana probavi ili kada se promijene navike.
Važno je pratiti zbog čega dolazi do pojačanih vjetrova i onda smanjiti konzumaciju te hrane.
Kada je vrijeme za posjetiti liječnika zbog učestalih vjetrova?
Kada se uz vjetrove javljaju navedeni simptomi, potrebno je posjetiti liječnika:
- bol u abdomenu
- krv u stolici
- proljev ili zatvor
- povišena temperatura
- nagli gubitak kilograma
- osip
Liječnik će na temelju simptoma i daljnje obrate pokušati otkriti uzrok problema. Bit će potrebno izvaditi krv i napraviti niz pretraga kako bi se vidjelo radi li se o privremenom stanju ili o nekoj bolesti crijeva.
Zaključak
Učestali vjetrovi kod žena mogu biti posljedica konzumacije određene hrane, posljedica određenog stanja ili neke bolesti, a mogu i biti povezani s menstruacijom.
U slučaju kada se uz vjetrove javljaju drugi simptomi i kada se stanje samo pogoršava, potrebno je posjetiti liječnika.
