Ultrazvuk srca: Kada se radi i kako točno izgleda ovaj važan pregled koji nije bolan?

Ultrazvuk srca ili ehokardiografija je pretraga kojom se mogu vidjeti veličina srca, otkucaji srca, postoje li rupice na srcu, kako radi aorta, koji je položaj srca i slično. Radi se o potpuno bezbolnom pregledu koji se obavlja kod kardiologa. Posebna priprema za pregled nije potrebna, a osoba mora skinuti odjeću s gornjeg dijela tijela.

Ultrazvuk srca je pregled kojim se gleda radi li srce kako treba. Na ultrazvuku se vide srčane stijenke i zalisci, ali i aorta.

Najčešće se radi 2D prikaz, dok je u pojedinim klinikama dostupan i 3D prikaz kojim se može dobiti više informacija o donjem lijevom dijelu srca.

Što je ultrazvuk srca?

Ultrazvuk srca je neinvazivna pretraga kojom se gleda kako funkcionira srce. Ultrazvuk prati kako kuca srce, a slika se prikazuje na ekranu u stvarnom vremenu.

Ovo je metoda koja ne zrači i potpuno je sigurna.

Ultrazvuk se radi pomoću ultrazvučne sonde koja emitira ultrazvučne valove, dok se slika stanja vidi na ekranu. U pojedinim slučajevima se može raditi i UZV s color dopplerom, što je pregled pomoću kontrasta kojim se detaljnije vidi kako rade srce i krvne žile.

Kada je potrebno napraviti ultrazvuk srca?

Ultrazvuk srca se radi kada postoji sumnja da nešto nije u redu sa srcem. Na primjer, kada osoba primijeti preskakanje srca ima ubrzani rad srca, kratki dah ili osjeća bol, liječnik će ju poslati na ultrazvuk.

Ultrazvuk srca je pregled koji nimalo ne boli, a njime se može provjeriti kakva je struktura i funkcija ovog organa.

Pregledom se može vidjeti dovodi li se krv do srca kako treba, kolika je veličina srca, a mogu se i otkriti pojedine bolesti. Tako se može vidjeti postoje li ugrušci, postoji li nasljedna bolest srca, postoje li tumori na srcu ili perikarditis.

Ovaj pregled se koristi i kod bolesti pluća, povišenog krvnog tlaka ili kod reumatskih bolesti. Isto tako, mogu se uočiti simptomi zbog kojih će biti potrebne daljnje pretrage, poput EKG-a ili nošenja holtera.

Kako izgleda ultrazvuk srca?

Nisu potrebne nikakve posebne pripreme prije samog pregleda. Pregled traje oko 20 minuta, a uključuje i razgovor s kardiologom i objašnjenje nalaza koji je odmah gotov.

Prije svega je potrebno skinuti odjeću s gornjeg dijela tijela i leći na krevet na lijevi bok, pri čemu je desna ruka na desnoj nozi, dok je lijeva ruka savijena ispod glave.

Kardiolog potom uzima ultrazvučnu sondu i prislanja ju na područje prsa te gleda na ekranu prikaz srca. Sondu potom pomiče lijevo, desno, gore i dolje kako bi se bolje vidjela funkcija srca u svim smjerovima.

Na kraju se osoba okreće na leđa, a sonda se stavlja ispod prsa kako bi se vidjelo srce i iz te pozicije.

U ovom će trenu trebati duboko udahnuti i izdahnuti.

Pregled nije bolan, iako se na trenutke može osjetiti pritisak ultrazvuka na kožu. Nakon pregleda osoba prolazi s kardiologom nalaz i može postaviti pitanja o svojem stanju.

Isto tako, kardiolog će po potrebi osobu poslati dalje na pretrage.

Zaključak

Ultrazvuk srca je bezbolan pregled kojim se mogu otkriti određene bolesti, a može se i vidjeti funkcionira li srce normalno. Pregled traje oko 20 minuta, a nalazi su odmah gotovi. Na ovaj pregled se može ići preventivno ili zbog određenih simptoma koji upućuju na probleme sa srcem.

Također, zbog bolje obrade, kardiolog može predložiti daljnje pretrage.