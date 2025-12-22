oprezno s tiktok savjetima
Upozorenje stomatologa: Nikad ne izbjeljujte zube na ove načine, ostat ćete bez njih!
Za mnoge je osmijeh izuzetno važan. Žele da im zubi budu ne samo pravilni, već i svijetli i bijeli. Upravo zato mnogi na internetu traže brze, jeftine i navodno jednostavne trikove za izbjeljivanje zuba.
Ideja o lakom rješenju zvuči primamljivo, ali stomatolozi upozoravaju da savjete s interneta treba uzimati s velikom rezervom. Brojni popularni „trikovi“ za izbjeljivanje zuba ne samo da ne daju rezultate, već mogu ozbiljno oštetiti zube, a posljedice su često trajne i teško popravljive.
U nastavku stomatologi otkrivaju koji je trik za izbjeljivanje zuba apsolutno najgori, kao i koje druge metode treba izbjegavati jer mogu izazvati ozbiljne probleme.
Stomatolozi upozoravaju na trik broj jedan koji treba izbjegavati
Koliko god influenceri na društvenim mrežama uvjerljivo pričali o njemu, jedan trik za izbjeljivanje zuba zapravo ima potpuno suprotan učinak od onoga što ljudi očekuju. Prema riječima dr. Jason Auerbacha, poznatog oralnog i maksilofacijalnog kirurga, korištenje limunovog soka ili drugih kiselina za izbjeljivanje zuba je velika greška.
Limunov sok ne može prodrijeti do mrlja na zubima, ali zato može ozbiljno oštetiti caklinu. Kiseline kemijski nagrizaju caklinu, ona postaje tanja, a žućkasti sloj ispod nje vidljiviji, zbog čega zubi zapravo djeluju tamnije.
Dodatni problem je uvjerenje da je sve što je prirodno automatski i sigurno. Limunov sok jest prirodan, ali je izuzetno kiseo. Kada ga ljudi utrljavaju u zube ili miješaju sa sodom bikarbonom, oni svjesno oštećuju zaštitni sloj zuba.
Caklina je vanjski sloj zuba i ima ključnu ulogu u zaštiti od karijesa, infekcija i osjetljivosti. Kada se jednom ošteti, šteta je trajna. Zubi tada postaju osjetljiviji, skloniji kvarenju i često još žući nego prije.
Još pet popularnih trikova koje treba izbjegavati
- Soda bikarbona kao piling ili domaće paste
Iako je korisna u kućanstvu, soda bikarbona je previše abrazivna za zube. Direktno nanošenje na caklinu djeluje poput šmirgle, vremenom oštećuje površinu zuba, zadržava mrlje i čini zube tamnijima.
- Tanini iz napitaka
Tanini su biljna jedinjenja koja imaju određene zdravstvene koristi, ali nisu dobri za zube. Najviše ih ima u čaju i crnom vinu. Lako se upijaju i ostavljaju mrlje. Zanimljivo je da kava, suprotno uvriježenom mišljenju, često sadrži manje tanina i veće molekule koji se teže vežu za zube.
- Aktivni ugljen
Paste za zube s aktivnim ugljenom sve su popularnije, ali stomatolozi upozoravaju da ne postoje pouzdani dokazi da izbjeljuju zube. Naprotiv, mogu izazvati sitna oštećenja cakline, povećati osjetljivost i učiniti da zubi izgledaju tamnije. Mnogi od ovih proizvoda ne sadrže ni fluor, što dodatno povećava rizik od karijesa.
- Ispiranje ili natapanje zuba hidrogen-peroksidom
Peroksid se koristi u profesionalnim preparatima, ali samo u pažljivo kontroliranim koncentracijama. Samostalna upotreba ili visoke koncentracije mogu izazvati iritacije desni, opekotine i oštećenja mekog tkiva.
- Prečesto izbjeljivanje
Čak i komercijalne trakice za izbjeljivanje, koje prodaju poznati brendovi, mogu izazvati probleme ako se koriste prečesto. Dugotrajan kontakt sa zubima izvlači vlagu iz njih i dovodi do izražene osjetljivosti na hladnoću i zrak.
Izbjeljivanje možda nije pravo rješenje
Važno je razumjeti da boja zuba nije uvijek jedini problem. Manji zubi ili oni koji su povučeni unatrag često izgledaju tamnije zbog sjene. Razlike u caklini ili stare plombe također ne mogu uvijek biti izbijeljene.
U takvim slučajevima, rješenje može biti estetska stomatologija, koja daje dugotrajnije i predvidljivije rezultate. Lijep osmijeh nije samo stvar boje zuba, već ukupnog izgleda, samopouzdanja i pravilnog odnosa zuba i usana.
Zaključak stomatologa je jasan: kada su u pitanju TikTok trendovi i kućni trikovi za izbjeljivanje zuba, najbolje ih je u potpunosti izbjegavati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare