Više od 40 posto građana u Hrvatskoj osjeća bol koja im ometa svakodnevicu

„Na nama zdravstvenim djelatnicima je da podižemo svijest o važnosti liječenja boli, kako u općoj populaciji tako i kod studenata, naših budućih kolega koji će postati dio zdravstvenog sustava. Vrijeme u kojem se bolesnicima govorilo da je normalno da ih boli trebamo ostaviti iza sebe. Kvalitetnom edukacijom bolesnika i razgovorom moramo se boriti protiv predrasuda i uvriježenih stereotipa i upoznati ih sa mogućnostima liječenja boli“, dodao je, naglašavajući važnost podrške i podizanja svijesti o ovom sveobuhvatnom problemu.