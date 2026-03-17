Vrisak za dušu: Sve popularniji klubovi u kojima se ljudi okupljaju da bi vikali
Diljem Sjedinjenih Američkih Država posljednjih su mjeseci sve popularniji klubovi u kojima se ljudi okupljaju kako bi - zajedno vrištali. Riječ je o vrsti terapije i borbe protiv stresa.
Suosnivači Scream Cluba Manny Hernandez i Elena Soboleva nedavno su se uselili zajedno nakon što su godinu i pol hodali na daljinu. Šetali su uz jezero Michigan kada je Hernandez, praktičar vježbi disanja i muški trener, predložio da sve svoje frustracije izbace vriskom na kraju mola. Kad su zatražili dopuštenje od nekolicine ljudi u blizini, svi su odlučili zajedno vrištati, a njihove sirove emocije odjekivale su vodom.
"Nakon što smo to učinili, neki su ljudi plakali, uključujući i Elenu. Tada smo se pogledali i rekli: 'Ovo je vjerojatno nešto što bismo trebali nastaviti'", rekao je Hernandez za AP.
Ovisno o ogranku, sastanci Scream Cluba mogu biti tjedni ili mjesečni, ali uvijek se održavaju u parku ili u blizini vodene površine kako bi se manje smetali drugim ljudima. Sesije obično počinju tako što sudionici zapisuju ono što ih muči na biorazgradivom papiru. Nakon toga slijedi niz zajedničkih dubokih udisaja i vokalnih zagrijavanja.
"Možete stvarno napregnuti grlo ako to jednostavno učinite. Dakle, postupno je, dišete dijafragmom i pažljivo počinjete polako i zagrijavate se do sve glasnijeg i glasnijeg", rekla je Soboleva, mentorica za osobni brend i poslovanje.
Svi zajedno vrisnu tri puta, duboko udahnuvši nekoliko puta između, i bace svoj papir u vodu. "Taj treći vrisak, morate ga osjetiti u svom tijelu“, rekao je Walcker, koji je pokrenuo podružnicu kluba u Seattleu. "Lezite, budite u iskonskom stavu, što god vam se činilo prikladnim u tom trenutku".
Tehnike Scream Cluba nastale su iz terapije iskonskim vrištanjem, teorije koju je psihoanalitičar iz Los Angelesa Arthur Janov osmislio 1960-ih. Janov je vjerovao da trauma iz djetinjstva stvara neuroze kod odraslih, koje se mogu liječiti dodirivanjem boli i njezinim oslobađanjem vrištanjem i plakanjem pod nadzorom terapeuta.
"Međutim, istraživanja u desetljećima koja su uslijedila nisu pokazala da je terapija vriskom učinkovit tretman za mentalna zdravstvena stanja", rekla je Ashwini Nadkarni, profesorica psihijatrije na Medicinskom fakultetu Harvard.
Ipak, to je fantastičan način ublažavanja stresa.
Nadkarni je rekla da sam vrisak aktivira krugove u amigdali i hipokampusu - "najstarijem dijelu našeg mozga" koji je odgovoran za obradu stresa i emocija. Vriska također aktivira simpatički živčani sustav, odnosno reakciju na stres "bori se ili bježi". Nakon što vriska prestane, uključuje se parasimpatički sustav koji signalizira tijelu da se odmori.
"To je isti ciklus regulacije koji se događa kada vježbate. Srce vam ubrzano kuca, ostajete bez daha, a zatim se opustite i osjećate taj mir", naglasila je.
Osim fizičkog olakšanja, jednostavan čin okupljanja kako biste nešto učinili s drugima pruža brojne prednosti. "Ideja da se ljudi okupljaju kako bi poboljšali zajednicu na načine koji im pomažu da se ispušu je nevjerojatna", rekla je.
Ne moraju svi polaznici dijeliti razlog zašto su došli vrištati, no, kako za AP kaže Hernandez, mnogi ostaju nakon seanse i otvoreno govore o svojim problemima. Neki dolaze zbog gubitka voljene osobe, neki zbog bolesti, neki zbog problema u ljubavnim vezama, a neki dolaze - vrištati zbog sreće.
