Hajdaš Dončić: SDP više nije stranka nostalgije nego kreator i vizionar budućnosti

Osvrnuo se i na ključne zamjerke SDP-u koje postoje u javnom prostoru – da SDP nema ljude, da nema program i da je SDP-ov predsjednik je potkapacitiran. Opovrgnuo je to podacima po kojima su se u zadnje dvije godine SDP-u pridružili admiral Robert Hranj, bivši dekan FER-a Gordan Gledec, profesori s Pravnog fakulteta Zlata Đurđević i Vedran Đulabić i mnogi drugi koji vide da jedino kroz SDP mogu mijenjati strukturu hrvatskog društva.