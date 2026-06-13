Ministarstvo odgovorilo Ivani Kekin: Zastrašuje građane. Licemjerno

S druge strane u tom istom gradu Zagrebu, dok je taj isti Možemo! upravljao bolnicom Sveti Duh, nisu nijednom riječju nominirali potrebu nabave PET/CT uređaja u javnom sustavu, oko kojeg danas vode hajku. Istovremeno ti isti Možemo! i dan danas kasne s projektima obnove zdravstvenih objekata javne svrhe, Perkovčeva, Kukuljevićeva, Srebrnjak. Toliko o njihovoj iskrenoj brizi za javni zdravstveni sustav kojim upravljaju. Licemjerno. O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2 posto zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav?