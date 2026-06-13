NAPAD KAO OBRANA
Ministarstvo odgovorilo Ivani Kekin: Zastrašuje građane. Licemjerno
Nakon što je saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin prozvala premijera Andreja Plenkovića zbog slučaja Medikol i ustvrdila da Vlada ignorira više od 40.000 građana koji su potpisali peticiju za jačanje javnog zdravstva, iz Ministarstva zdravstva poručuju da su njezine tvrdnje neutemeljene.
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Kekin već mjesecima upozorava na dugogodišnji model suradnje države i privatne poliklinike Medikol, tvrdeći da je umjesto ulaganja u javni sustav kroz godine privatnom sektoru isplaćen velik novac za PET/CT dijagnostiku te traži rasvjetljavanje svih okolnosti kroz saborsko istražno povjerenstvo.
Iz Ministarstva zdravstva odgovaraju kako je upravo javni zdravstveni sustav temelj hrvatskog zdravstva te ističu da su u aktualnom mandatu provedena najveća ulaganja u hrvatskoj povijesti.
Prenosimo priopćenje u cijelosti:
"Temelj hrvatskog zdravstva je javno zdravstvo. Danas svjedočimo najvećim ulaganjima u javno zdravstvo u hrvatskoj povijesti, koje Kekin uporno ignorira – u ovom mandatu gotovo tri milijarde eura. Obnovljene bolnice, nabavljena oprema, narasle plaće, specijalizacije liječnika i medicinskih sestara, jačanje primarne zdravstvene zaštite. Proračun svake godine u mandatu ove Vlade raste i sada iznosi osam milijardi eura.
Samo u Zagrebu obnovili smo bolnice Merkur, Jordanovac, rodilište u Petrovoj, kreće gradnja Nacionalne dječje bolnice… A da ne spominjemo ostale obnove diljem cijele Hrvatske.
S druge strane u tom istom gradu Zagrebu, dok je taj isti Možemo! upravljao bolnicom Sveti Duh, nisu nijednom riječju nominirali potrebu nabave PET/CT uređaja u javnom sustavu, oko kojeg danas vode hajku. Istovremeno ti isti Možemo! i dan danas kasne s projektima obnove zdravstvenih objekata javne svrhe, Perkovčeva, Kukuljevićeva, Srebrnjak. Toliko o njihovoj iskrenoj brizi za javni zdravstveni sustav kojim upravljaju. Licemjerno. O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2 posto zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav?
Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru?!"
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