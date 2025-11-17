NA JAVNI POZIV
Za kupnju brodogradilišta 3. maj Rijeka 1905 stigla jedna obvezujuća ponuda
Iz Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) u ponedjeljak se doznaje da je zaprimljena jedna obvezujuća ponuda na javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju tvrtke 3. maj Rijeka 1905 u vlasništvu Republike Hrvatske, a iz šibenskog Iskra brodogradilišta potvrdili su da su predali obvezujuću ponudu.
Na upit Hine, CERP navodi da je, u postupku prodaje poslovnih udjela tvrtke 3. maj Rijeka 1905, u roku za dostavu zaprimio jednu obvezujuću ponudu, koja je u skladu s uvjetima objavljenog javnog poziva.
Predsjednik Uprave Iskra brodogradilišta Roko Vuletić izjavio je za Hinu da su predali obvezujuću ponudu, a prethodno proveli ozbiljnu dubinsku analizu tvrtke. Na pitanje o planovima, kazao je kako smatraju da u toj tvrtki treba napraviti operativno i financijsko restrukturiranje te da se planira nastavak i proširenje suradnje s naručiteljem iz grupacije Scenic, zaokret prema proizvodnji za obrambenu industriju, među ostalim i proizvodnji korveta, te prema proizvodnji putničkih brodova na ekološki pogon.
Rekao je da su u 3. maju Rijeka 1905 potrebna ulaganja, da su visoki režijski i operativni troškovi te da nedostaje kvalitetnih dugoročnih ugovora, ali da smatraju kako u tom brodogradilištu postoji jezgra ekipe spremna na promjene.
Vuletić je još dodao da su svjesni potencijalnog pravnog problema, nakon zahtjeva stečajnog upravitelja „starog“ 3. maja za zabranom raspolaganjem udjela u 3. maju Rijeka 1905, ali da, s obzirom da je s druge strane država, vjeruju da će se prije potpisivanja ugovora to riješiti tako da se za investitora otklone svi rizici.
Brodogradilište Iskra iz Šibenika je brodoremontno brodogradilište specijalizirano za popravak svih vrsta plovila do 80 metara ukupne duljine te za popravak novoizgrađenih plovila do 60 metara ukupne duljine, a u vlasništvu je slovenske Iskre.
CERP je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju tri poslovna udjela tvrtke 3. maj Rijeka 1905 u vlasništvu Republike Hrvatske, uz uvjet zadržavanja brodograđevne djelatnosti, objavio 17. rujna, a rok za podnošenje ponude istekao je danas u 12 sati. Početna cijena svih triju udjela, 100-postotnog udjela u temeljnom kapitalu, bila je 6,6 milijuna eura, a ukupna nominalna vrijednost je oko 10,3 milijuna eura.
Tvrtka 3. maj Rijeka 1905 osnovana je kao tvrtka-kćer 3. maja Brodogradilišta d.d., koje je sada u stečaju, te je nastavila brodograđevnu djelatnost na istoj lokaciji i ugovorila nove poslove.
Stečajni postupak nad "starim" 3. majem otvoren je na Trgovačkom sudu u Rijeci u svibnju. Vjerovnici su prihvatili izvješće po kojemu imovina neće biti dostatna za pokriće tražbina, suglasili su se s unovčenjem pokretnina, kao i da se poslovanje 3. maja neće nastavljati. Stečajni upravitelj rekao je na prvom ročištu u rujnu da je stečajni dužnik u postupku povećanja temeljnog kapitala prenio određenu imovinu, odnosno proizvodni pogon i određene nekretnine na 3. maj Rijeka 1905 te da je ta imovina kasnije, radi prijeboja potraživanja, prenesena na Republiku Hrvatsku.
Prema izvješću stečajnog upravitelja, objavljenom prije nekoliko dana, stečajni upravitelj 3. maja Loris Rak podnio je tužbu protiv Republike Hrvatske radi pobijanja Ugovora o prijenosu poslovnih udjela i Ugovora o namirenju dijela potraživanja, kojima je država postala vlasnik tvrtke-kćeri 3. maj Rijeka 1905, a podnesen je i prijedlog za osiguranje tražbine donošenjem privremene mjere.
"Nakon neodgovorenih ponuda prema ovlaštenim tijelima Republike Hrvatske za mirno rješavanje spora, a uzimajući u obzir da taj vjerovnik prodaje predmet stečajne mase, koji je stekao pravim radnjama na čiju se pobojnost ukazuje, stečajni upravitelj je podnio tužbu protiv Republike Hrvatske te ujedno prijedlog za osiguravanjem njegove tražbine donošenjem privremene mjere", navedeno u izvješću.
Riječ je o ugovorima koje su u početku godine sklopili 3. maj i Republika Hrvatska, kojima se uređuje namirenje dijela potraživanja Republike Hrvatske prijenosom tri poslovna udjela koje je 3. maj imao u tvrtki-kćeri 3. maj Rijeka 1905, tj. 100 posto temeljnog kapitala tvrtke-kćeri od 10,3 milijuna eura, na državu.
Vlada je odluku o namirenju dijela potraživanja Republike Hrvatske prema 3. maju, prijenosom poslovnih udjela njegove tvrtke-kćeri 3. maj Rijeka 1905 na državu te odluku o prijenosu koncesije na tu tvrtku, donijela lani u prosincu.
