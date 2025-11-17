Stečajni postupak nad "starim" 3. majem otvoren je na Trgovačkom sudu u Rijeci u svibnju. Vjerovnici su prihvatili izvješće po kojemu imovina neće biti dostatna za pokriće tražbina, suglasili su se s unovčenjem pokretnina, kao i da se poslovanje 3. maja neće nastavljati. Stečajni upravitelj rekao je na prvom ročištu u rujnu da je stečajni dužnik u postupku povećanja temeljnog kapitala prenio određenu imovinu, odnosno proizvodni pogon i određene nekretnine na 3. maj Rijeka 1905 te da je ta imovina kasnije, radi prijeboja potraživanja, prenesena na Republiku Hrvatsku.