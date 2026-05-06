26 posto u pet godina
Broj ultrabogatih u Europi snažno raste, jedna zemlja uvjerljivo prednjači
Broj ljudi s imovinom većom od 30 milijuna dolara (25,7 milijuna eura) ubrzano raste diljem Europe. Njemačka uvjerljivo prednjači po broju ultrabogatih stanovnika i nastavlja bilježiti njihov rast.
Prema izvješću Wealth Report 2026 konzultantske kuće Knight Frank, broj osoba koje raspolažu bogatstvom većim od 30 milijuna dolara - poznatih kao ultra-high-net-worth individuals (UHNWI) — u Europi je u posljednjih pet godina porastao za 26 posto. Između 2021. i 2026. ovoj elitnoj skupini pridružilo se čak 37.428 novih članova.
Više od 710 tisuća ljudi u svijetu danas posjeduje najmanje 30 milijuna dolara neto imovine, a gotovo četvrtina njih, odnosno 25,8 posto, živi u Europi. Broj ultrabogatih na europskom kontinentu povećao se s 146.525 u 2021. na 183.953 u 2026. godini, prenosi Euronews.
Njemačka ima najviše ultrabogatih
Njemačka je na vrhu europske ljestvice s 38.215 ultrabogatih osoba. Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi se na drugom mjestu s 27.876, dok je Francuska treća s 21.528. Nijedna druga europska država nema više od 20 tisuća ultrabogatih stanovnika. Slijede Švicarska s 17.692 i Italija s 15.433.
Nakon prvih pet zemalja brojke značajno padaju. Španjolska, jedna od najvećih europskih ekonomija, ima 9.186 ultrabogatih građana. U Švedskoj ih je 6.845, a u Nizozemskoj 5.077. Slijede Danska (4.657), Turska (4.208), Austrija (4.188) i Poljska (3.017).
U ostalim europskim zemljama broj ultrabogatih uglavnom je manji od tri tisuće. Norveška ih ima 2.460, Češka 2.270, Irska 2.196, Portugal 2.187, a Finska 1.317.
Rusija, koja nije članica EU-a ni EFTA-e, ima 8.399 ultrabogatih stanovnika.
Njemačka bilježi najveći rast
Njemačka je između 2021. i 2026. dobila čak 9.273 nova člana kluba ultrabogatih. Značajan rast ostvarile su i Švicarska (4.968), Francuska (3.781) te Ujedinjeno Kraljevstvo (3.005).
Broj novih ultrabogatih snažno je rastao i u Italiji (2.886), Španjolskoj (2.708), Turskoj (2.034) i Poljskoj (1.575).
Poljska, Turska i Rumunjska predvode po stopi rasta
Kada se promatra postotni rast, slika izgleda drukčije. Poljska je više nego udvostručila broj ultrabogatih, uz rast od 109 posto. Turska bilježi rast od 94 posto, a Rumunjska 93 posto.
Grčka, Češka i Portugal također su ostvarili rast veći od 50 posto.
U Španjolskoj je broj ultrabogatih porastao 42 posto, u Njemačkoj 32 posto, Italiji 23 posto, a Francuskoj 21 posto. Ujedinjeno Kraljevstvo među velikim ekonomijama ima najmanji rast — 12 posto, dok je Švedska na samom dnu ove skupine sa samo osam posto.
Izvješće navodi kako veće stope rasta uglavnom bilježe zemlje koje su ranije imale manji broj ultrabogatih stanovnika.
„Europa također pokazuje snažan rast, pri čemu Švedska, Rumunjska i Grčka bilježe vrlo dobre rezultate. Bogatstvo se geografski širi, iako se i dalje koncentrira u nekoliko globalnih gospodarskih središta“, stoji u izvješću.
Ultrabogati sve češće sele kapital i život između država
Liam Bailey, direktor istraživanja u Knight Franku, izjavio je kako svijet prolazi kroz jednu od najvećih promjena u raspodjeli globalnog bogatstva u modernoj povijesti.
„SAD i dalje ostaje glavni pokretač, no sve veću snagu pokazuju Indija i skupina brzo rastućih gospodarstava koja sve snažnije oblikuju globalnu ekonomsku sliku“, rekao je.
Sjedinjene Američke Države uvjerljivo su prve u svijetu s 387.422 ultrabogate osobe.
Izvješće upozorava da rast poreza i sve stroža regulativa dodatno ubrzavaju globalnu mobilnost bogatstva.
„Ultrabogati sve češće organiziraju život kroz više država, dok njihovi obiteljski uredi aktivno upravljaju poreznim, životnim i političkim rizicima“, navodi se u izvješću.
Istodobno raste i broj milijardera u svijetu, uključujući Europu.
