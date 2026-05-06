Milijarder uspoređuje slogan "oporezuj bogate" s rasnim uvredama: "Ultrabogate treba hvaliti i zahvaljivati im"
Direktor Vornado Realty Trusta Steve Roth oštro je kritizirao gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija tijekom poziva o poslovnim rezultatima u utorak. Nekretninski magnat čvrsto je stao uz kolegu milijardera Kena Griffina u njegovom sukobu s gradonačelnikom.
Umjesto da budu javno prozivani i ismijavani u viralnim videima, Roth, izvršni direktor Vornado Realty Trusta, smatra da bi ultrabogate trebalo „hvaliti i zahvaljivati im“, a pozive na njihovo dodatno oporezivanje usporedio je s rasnim uvredama, piše Politico.
„Moram reći da izraz ‘oporezujte bogate’ - kada ga političari ovdje i diljem zemlje izgovaraju s bijesom i prijezirom - smatram jednako mrzilačkim kao i neke odvratne rasne uvrede, pa čak i izraz ‘od rijeke do mora’“, rekao je Roth tijekom poziva investitorima u utorak, referirajući se na kontroverzni slogan koji koriste propalestinski aktivisti.
Roth je osudio Mamdanijev nedavni video na društvenim mrežama o predloženom porezu na luksuzne druge nekretnine (tzv. pied-à-terre porez), u kojem je gradonačelnik kao pozadinu koristio Griffinov stan vrijedan 238 milijuna dolara, nazvavši to „neodgovornim i opasnim“. Griffin, direktor hedge fonda Citadel, uvrijedio se zbog videa, a prema pisanju The Wall Street Journala, njegov glavni operativni direktor sugerirao je da bi Citadel mogao pauzirati plan vrijedan 6 milijardi dolara za razvoj uredskog tornja u Midtown Manhattanu zajedno s Vornadom i Rudin Managementom.
„Svi smo šokirani što bi naš mladi gradonačelnik izveo ovakav potez ispred Kenove kuće i javno ga izvrgnuo ruglu“, rekao je Roth, koji je tu „grešku“ spomenuo bez povoda tijekom razgovora s investitorima prije nego što je krenuo u šestominutni napad na gradonačelnika.
Govoreći o planiranom projektu uredske zgrade na adresi 350 Park Avenue, Roth je rekao da je „vrlo vjerojatno da ćemo ići do kraja“. No dodao je kako se „ovaj sukob ne može riješiti kratkom, hladnom i neiskrenom privatnom isprikom“.
Gradska uprava nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Mamdani je vodio kampanju uz obećanje povećanja poreza korporacijama i najbogatijim stanovnicima New Yorka, no demokratska guvernerka Kathy Hochul odupirala se toj ideji — osim kada je riječ o porezu na druge luksuzne nekretnine vrijedne više od 5 milijuna dolara.
Griffin je dodatno kritizirao Mamdanija na konferenciji u utorak, izražavajući strah da bi video mogao potaknuti političko nasilje, napomenuvši da je direktor United Healthcarea „ubijen samo nekoliko blokova od moje kuće“.
Roth je u utorak također naglasio veliki doprinos najbogatijih građana poreznoj osnovici grada te rekao da pripadnici takozvanog „jednog posto“ nisu neprijatelji i da su „na vrhu velike američke ekonomske piramide s razlogom“.
Roth, koji je velikodušno donirao Mamdanijevom protukandidatu — bivšem guverneru New Yorka Andrewu Cuomu — tijekom prošlogodišnjih izbora, zapitao se: „Možda možemo nagovoriti Kena da se politički aktivira i povede inicijativu za educiranje birača u New Yorku te izbor razumnih kandidata.“
Za sada želi da gradski gradonačelnik demokratski socijalist — za kojeg priznaje da je „mlad, pametan i energičan“ — bude naklonjeniji milijarderima.
„Ono što molim svog gradonačelnika jest da svaki dan započne s poslovno prijateljskim pristupom i dobrodošlicom poslovnoj zajednici kao svojim glavnim prioritetom“, rekao je Roth. „To je jedini način da se ostvari rast i financijska snaga potrebna za provedbu njegovih programa, od kojih su neki, moram priznati, zanimljivi i opravdani.“
