Roth je osudio Mamdanijev nedavni video na društvenim mrežama o predloženom porezu na luksuzne druge nekretnine (tzv. pied-à-terre porez), u kojem je gradonačelnik kao pozadinu koristio Griffinov stan vrijedan 238 milijuna dolara, nazvavši to „neodgovornim i opasnim“. Griffin, direktor hedge fonda Citadel, uvrijedio se zbog videa, a prema pisanju The Wall Street Journala, njegov glavni operativni direktor sugerirao je da bi Citadel mogao pauzirati plan vrijedan 6 milijardi dolara za razvoj uredskog tornja u Midtown Manhattanu zajedno s Vornadom i Rudin Managementom.