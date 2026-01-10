Bugari uskoro prelaze na euro, a kakva je potpora valuti u EU-u? Evo što misle Hrvati

Kako Bugarska novu godinu započinje oproštajem od leva, novo istraživanje Eurobarometra pokazuje da potpora euru ostaje visoka diljem EU-a. Istraživači navode da je euro olakšao poslovanje među različitim državama članicama.
Oglas
Gotovo 80 % ispitanika u europodručju smatra da je euro dobra stvar za Europsku uniju. Najviša razina potpore zabilježena je u Finskoj (91 %), Litvi (85 %), Sloveniji (85 %) i Slovačkoj (85 %), piše Euronews.
S druge strane, u Hrvatskoj samo 38 % ispitanika smatra da je euro dobar za njihovu zemlju, što je pad od šest postotnih bodova u odnosu na 2024. godinu.
Potpora euru također je značajno pala u Estoniji i Belgiji — za 6, odnosno 5 postotnih bodova.
Stanje u Hrvatskoj
Većina ispitanika u Hrvatskoj smatra da je uvođenje eura tijekom prijelaznog razdoblja negativno utjecalo na cijene.
U Hrvatskoj 59 % ispitanika i dalje preračunava cijene iz eura u hrvatske kune prilikom kupnje.
Unatoč tome što većina građana europodručja kaže da im euro pomaže da se osjećaju Europljanima, samo 46 % građana Hrvatske slaže se s tom tvrdnjom.
Mlađi ispitanici skloniji su uvjerenju da je euro dobra stvar za njihovu zemlju i za EU.
Ispitanici u dobi od 15 do 24 godine (76 %) najčešće smatraju da je euro dobar za njihovu zemlju, dok su ispitanici u dobi od 25 do 39 godina (71 %), od 40 do 54 godine (69 %) te stariji od 55 godina (69 %) manje skloni tom mišljenju.
Kakav je utjecaj eura na cijene?
Oko 79 % ispitanika u EU-u tvrdi da je euro olakšao poslovanje u različitim državama članicama — stav koji je posebno izražen u Sloveniji, Belgiji i Francuskoj.
Otprilike osam od deset ispitanika smatra da je euro olakšao usporedbu cijena i kupnju u različitim zemljama.
Gotovo polovica ispitanika u EU-u (48 %) smatra da je euro smanjio bankovne naknade prilikom putovanja u druge države članice, dok 32 % vjeruje da valuta nije imala nikakav utjecaj na te troškove.
Više od polovice ispitanika u europodručju također navodi da je euro učinio putovanja jednostavnijima i jeftinijima.
Oko šest od deset ispitanika u europodručju podupire ukidanje kovanica od 1 i 2 eurocenta
Međutim, nisu svi kovanice dobrodošle.
Oko šest od deset ispitanika u europodručju podupire ukidanje kovanica od 1 i 2 eurocenta. Trenutačno različiti oblici nacionalnog zakonodavstva nalažu ili potiču zaokruživanje iznosa na pet centi — osobito konačnog iznosa kupnje u trgovinama i supermarketima. To je slučaj u Belgiji, Finskoj, Irskoj, Nizozemskoj i Slovačkoj.
Bugarska je najsiromašnija članica EU-a i, iako mnogi vjeruju da će ulazak u eurozonu potaknuti gospodarstvo, i dalje postoje zabrinutosti zbog inflacije i političke nestabilnosti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas