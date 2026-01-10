Bugari uskoro prelaze na euro, a kakva je potpora valuti u EU-u? Evo što misle Hrvati

Ispitanici u dobi od 15 do 24 godine (76 %) najčešće smatraju da je euro dobar za njihovu zemlju, dok su ispitanici u dobi od 25 do 39 godina (71 %), od 40 do 54 godine (69 %) te stariji od 55 godina (69 %) manje skloni tom mišljenju.