Jer neki Česi se i – doslovce – ohlade na poljskoj baltičkoj obali gdje lako može kišiti čak i u kolovozu i gdje temperatura vode ponekad ne dosegne ni 20 stupnjeva. Za one koji su navikli na vrućinu, toplu vodu i sunčanje na plažama Hrvatske slogan "Poljska je nova Hrvatska" zvuči kao povlačenje za nos. "Poljska se temeljito razlikuje od Sredozemlja, kako u pogledu krajolika i plaža, tako i znamenitostima, u usluzi i gastronomiji" kaže Trojan. "Stoga je bolje biti otvoren, ne zaboraviti kišnu kabanicu i biti spreman za veliku avanturu."