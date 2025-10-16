Prema Europskoj komisiji
U ovoj su europskoj zemlji nekretnine najprecjenjenije
Novo izvješće Europske komisije, objavljeno u utorak, pokazuje da su cijene nekretnina u Portugalu među najvišima u Europi. Glavni razlozi su turizam i kriza u građevinskom sektoru.
Cijene stanova u Europskoj uniji značajno su porasle u posljednjih deset godina, a Portugal je među državama gdje su nekretnine najviše precijenjene.
U izvješću Europske komisije "Stanovanje u Europskoj uniji: tržišna kretanja, uzroci i politike" navodi se da su od 2014. do 2024. godine cijene stanova u EU-u u prosjeku porasle za 50%. No, u državama poput Mađarske, Litve, Češke, Portugala, Estonije, Bugarske i Poljske rast je premašio 200%.
Uzroci trenutačnog stanja na tržištu stanovanja uključuju više kamatne stope, povećanu potražnju bogatijih obitelji i investitora, rast kratkoročnog najma te nedostatak novih građevinskih projekata.
Prema izvješću, cijene su u nekim zemljama znatno odmaknule od svoje stvarne vrijednosti, a upravo je u Portugalu ta razlika najizraženija.
Procjenjuje se da su nekretnine u Portugalu precijenjene za oko 35%, što je jedina zemlja u kojoj se taj postotak dodatno povećao do 2024. godine, piše Euronews.
Turizam i kratkoročni najam
Glavni razlozi rasta cijena u Portugalu su turizam i kratkoročni najam.
"Porast broja kratkoročnih najmova u turističkim područjima usko je povezan s rastom cijena stanova i najamnina“, navode istraživači.
Platforme poput Airbnb-a značajno su promijenile tržište, jer su smanjile ponudu dugoročnog najma.
Dokazi pokazuju da su rast turizma i popularnost platformi za dijeljenje smještaja doveli do povećanja cijena najma i stanova, osobito u starim gradskim jezgrama.
Prema izvješću, Portugal je zemlja u kojoj turizam ima najveći utjecaj na cijene nekretnina u cijeloj Europskoj uniji, a slični problemi prisutni su i u Španjolskoj, posebno u Barceloni.
Uloga institucionalnih ulagača
Portugal ima jedan od najnižih udjela javnog stanovanja u Europi – tek oko 2% ukupnog fonda čine nekretnine u državnom ili lokalnom vlasništvu, pokazuje istraživanje Lisabonskog sveučilišnog instituta (ISCTE).
Dio stanova u većim gradovima u vlasništvu je privatnih kompanija, a dug period niskih kamatnih stopa potaknuo je povećanu potražnju institucionalnih ulagača poput osiguravajućih društava i mirovinskih fondova.
Oni su, navodi se, imali ključnu ulogu u rastu cijena stanova posljednjih deset godina.
Problem predstavlja i spor proces izdavanja građevinskih dozvola, koji koči izgradnju novih stanova. U Portugalu, Hrvatskoj, Španjolskoj i Grčkoj broj izdanih dozvola dosegnuo je povijesno niske razine.
U većini država EU-a propisani su rokovi za izdavanje dozvola — od tri tjedna u Litvi do čak 31 tjedan u Portugalu.
Kompleksna dokumentacija i birokratske prepreke dodatno usporavaju postupak, a pojednostavljenje procedura moglo bi znatno povećati učinkovitost.
Prazni stanovi
Velik broj praznih nekretnina dodatno smanjuje ponudu stanova.
Oko jedne od šest nekretnina u Europi procjenjuje se da je prazna, a Portugal je ponovno među državama s najvećim udjelom, uz Bugarsku, Rumunjsku, Maltu, Cipar i Mađarsku.
Stambena kriza u Portugalu
Tema stanovanja postala je jedno od središnjih političkih pitanja u Portugalu.
Građani sve češće prosvjeduju zbog visokih najamnina i nedostatka pristupačnih stanova.
Vlada predlaže porezne poticaje za graditelje — PDV će se smanjiti na 6% za izgradnju do 648.000 eura, a ista stopa vrijedit će i za najmove do 2.300 eura.
Ograničenje od 2.300 eura odnosi se na područja s većim pritiskom, poput Lisabona, Porta i drugih većih gradova.
Većina mjera ovisi o odobrenju parlamenta, no najavljene su i reforme u sektoru najma.
Europska komisija još je u lipnju upozorila da Portugal nije dovoljno učinkovit u rješavanju stambene krize te je preporučila uvođenje kontrole najamnina i ograničenja određenih vrsta kratkoročnog najma, piše Euronews.
