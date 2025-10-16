U izvješću Europske komisije "Stanovanje u Europskoj uniji: tržišna kretanja, uzroci i politike" navodi se da su od 2014. do 2024. godine cijene stanova u EU-u u prosjeku porasle za 50%. No, u državama poput Mađarske, Litve, Češke, Portugala, Estonije, Bugarske i Poljske rast je premašio 200%.