STAGNACIJA
Cijene nafte i dalje oko 89 dolara, na putu tjednog pada
Cijene nafte na međunarodnim tržištima su se zadržale na razinama oko 89 dolara te su na putu tjednog pada, dok trgovci prate podatke o tranzitu tankera kroz Hormuški tjesnac i zastoj u diplomatskim pregovorima između SAD-a i Irana.
Na londonskom tržištu barelom se nakon podneva trgovalo po cijeni od 89,15 dolara, za 55 centi nižoj u odnosu na zatvaranje trgovine dan ranije. Na američkom tržištu nafta je pojeftinila za dolar, na 82,53 dolara. Referentne cijene nafte na oba su tržišta na putu da ovotjedno trgovanje zaključe u minusu, u rasponu od otprilike pet posto.
"Do tjednog pada cijena vjerojatno je došlo zbog količina sirovina koje mogu proći kroz tjesnac i tempa povećanja njihova protoka, što će azijskim rafinerijama omogućiti preuzimanje i preradu nafte. Tržišta su iznenadili dodatni tokovi, pomorski koridor između Irana i Omana te tvrdnjama SAD-a o uklanjanju mina", izjavio je analitičar tvrtke Rystad, Janiv Shah.
SAD su početkom tjedna najavile Iranu, kako su ih nazvali, "najoštrije sankcije u povijesti". Teheran je sankcije opisao kao "nehuman i neprijateljski čin" koji je izgubio svoju djelotvornost.
Posrednici u pregovorima ulažu veće napore napore kako bi se ponovno otvorio Hormuški tjesnac, a Teheran je pristao sastaviti popis uvjeta za uspostavu normalnog prometa nakon što je katarski izaslanik pozvao iransku stranu da poštuje slobodu plovidbe.
Kolebljiv oporavak tokova nafte kroz Hormuški tjesnac, kojim je prije početka rata prolazila petina svjetskih isporuka nafte i plina, ovih se dana odvijao uz oscilacije. U četvrtak je kroz to područje prošlo sedam brodova, manje u odnosu na njih 17 dan ranije i ispod desetodnevnog prosjeka od 15 brodova, pokazali su u petak preliminarni podaci o pomorskom prometu. Kroz Bab el-Mandeb, još jednu ključni koridor za isporuke energenata, prošlo je pak 17 brodova s robom, pri čemu ih je šest ušlo, a 11 izašlo iz tog tjesnaca.
Goldman Sachs je procijenio da se ukupan izvoz iz Perzijskog zaljeva kreće u rasponu od 15 do 16 milijuna barela dnevno, što je sedam do osam milijuna barela dnevno manje od razina prije izbijanja sukoba, ali pet do šest milijuna više od najniže razine zabilježene u ožujku.
Dužnosnici Trumpove administracije rade na dogovoru o osiguravanju dugoročnog pristupa dijelu venezuelanskih rezervi sirove nafte, izjavili su izvori upoznati s pregovorima, što je potez koji bi u konačnici mogao smanjiti troškove uvoza nafte. Venezuela također razmatra istupanje iz OPEC-a, izvijestio je Bloomberg.
Istovremeno, geopolitičke napetosti eskalirale su nakon što je Moskva upozorila da bi mogla napasti britanske vojne ciljeve unutar i izvan Ukrajine kao odgovor na napade Kijeva na ruski teritorij krstarećim raketama dugog dometa koje mu je isporučila Velika Britanija. Trump je, međutim, izjavio da ruski predsjednik Vladimir Putin neće napasti neku zemlju članicu NATO-a te je umanjio važnost medijskih napisa prema kojima je direktor CIA-e John Ratcliffe ovog tjedna upozorio ruske dužnosnike da ne poduzimaju takav napad. Velika Britanija jedna je od zemalja osnivačica NATO-a.
Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u četvrtak poskupio za 92 centa u odnosu na dan ranije, na 87,31 dolar.
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