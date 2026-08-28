Cijene nafte i dalje oko 89 dolara, na putu tjednog pada

Kolebljiv oporavak tokova nafte kroz Hormuški tjesnac, kojim je prije početka rata prolazila petina svjetskih isporuka nafte i plina, ovih se dana odvijao uz oscilacije. U četvrtak je kroz to područje prošlo sedam brodova, manje u odnosu na njih 17 dan ranije i ispod desetodnevnog prosjeka od 15 brodova, pokazali su u petak preliminarni podaci o pomorskom prometu. Kroz Bab el-Mandeb, još jednu ključni koridor za isporuke energenata, prošlo je pak 17 brodova s ​​robom, pri čemu ih je šest ušlo, a 11 izašlo iz tog tjesnaca.