Cijene rastu, ali ne odustajemo: Provjerili smo koliko Hrvata ove godine ide na skijanje i gdje

Skijaška sezona krenula je, a u subotu počinje tzv. hrvatski tjedan. Neki su skijanje bukirali već u osmom mjesecu, neki ipak nešto kasnije, a i ove godine veliki broj Hrvata će na skijališta diljem Europe. U odnosi na prošlu godinu bilježi se porast cijena, ali i broja onih koji će na skijanje. Saznali smo koliko sve košta i gdje se ide.

Podijeli

Oglas

Tradicionalno najtužniji mjesec u godini neki spašavaju zimskim radostima. Za bijeg od sivog neba i kratkih dana bira se bijeli snijeg i planina. Luka Marenić skija od kad zna za sebe. Isprobao je staze u Francuskoj, Austriji, Sloveniji i Italiji. Kaže, iako se mogu pronaći prihvatljive cijene, porast se u nekim aspektima osjeti:

"Cijene ski karata su pogotovo u Austriji i Italiji poskupile, danas se kreću 70-80 eura za jednodnevni ski pass te rijetki imaju popust na studente."

Skijanje je u prosjeku poskupilo 10 posto, no čini se da to hrvatske skijaše i rekreativce ne obeshrabruje. Snijeg, planine i aktivan odmor i dalje su dovoljno dobar razlog za pakiranje kofera.

Boris Žgomba, iz Udruge putničkih agencija HGK-a rekao je: "Otprilike očekujemo preko 200 tisuća skijaša da će otići, ali od polovice 12. do polovice 3. mjeseca kad traje skijaška sezona."

N1

Pri odabiru destinacije važnu ulogu igraju blizina i dobra prometna povezanost.

Žgomba kaže: "Najčešće lokacije odlaska hrvatskih građana i skijaša su ovdje bliski Italija, Slovenija, Austrija, Francuska i imamo naravno i Bosnu i Hercegovinu, pogotovo za južni dio Hrvatske."

"Oni koji jednom stanu na skije - uvijek se vraćaju"

Tjedni aranžmani sa smještajem i ski kartom mogu se pronaći već od 500 eura, osobito u Francuskoj, koja je godinama jedna od dražih destinacija.

Iz Hrvatske udruge ljubitelja skijanja i snowboardanja Nino Stančić Vidrač rekao je: "Mi konkretno idemo u Drajcine Dolomite, tamo će nas biti preko 300, uživat ćemo sedam dana. Idu naše druge dvije ekipe, sutra ide studentsko skijanje i kraljevsko skijanje u Flahau, tako da mislim da će skijaša biti posvuda u tradicionalnim zemljama gdje se nalazimo.

Stančić Vidrač kaže, oni koji jednom stanu na skije - uvijek se vraćaju: "Gore je takav zrak, takva nekakva smirenost i opuštenost da, iako recimo vama je to možda neshvatljivo, svatko tko skija - sedam dana skijanja će mijenjati za dva tjedna mora."

Ali bilo bi zgodno da se za taj osjećaj ne mora daleko od kuće.

Luka Marenić kaže: "Volio bih da što prije otvore skijalište na Sljemenu, s obzirom da Zagreb kao tako velik grad ima rijetku privilegiju imati skijalište na pola sata doslovno od centra grada."

Dok Sljeme čeka bolje dane, domaći skijaši sezonu će provesti na provjerenim europskim stazama.