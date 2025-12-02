Želite na skijanje? Ovo su cijene smještaja na planinama u našem susjedstvu

I dok u hotelima ponuda može biti noćenje s doručkom, polupansion ili puni pansion, kod apartmanskog smještaja, koji je svakako jeftiniji, ne treba zaboraviti troškove hrane i pića. Ako ćete obroke pripremati sami, proći ćete povoljnije, a ako ćete cijelo zimovanje jesti u restoranima, tu se može potrošiti dosta novca, pogotovo ako je riječ o obiteljskom zimovanju.