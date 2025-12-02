Želite na skijanje? Ovo su cijene smještaja na planinama u našem susjedstvu

Nakon što su cijene ski-karata u Srbiji za zimu 2025./2026. iznenadile mnoge, postavlja se i pitanje koliko ove sezone košta smještaj na srpskim planinama.
Ponuda je očekivano raznolika i prije svega ovisi o tome jeste li u nekom luksuznom hotelu ili skromnijem apartmanu, na kojoj ste lokaciji…
I dok u hotelima ponuda može biti noćenje s doručkom, polupansion ili puni pansion, kod apartmanskog smještaja, koji je svakako jeftiniji, ne treba zaboraviti troškove hrane i pića. Ako ćete obroke pripremati sami, proći ćete povoljnije, a ako ćete cijelo zimovanje jesti u restoranima, tu se može potrošiti dosta novca, pogotovo ako je riječ o obiteljskom zimovanju.
U nastavku pogledajte koliko košta smještaj na poznatim srpskim planinama ove zimske sezone.
Kopaonik
Noć u apartmanima na Kopaoniku kreće se od 50 eura pa do nekoliko stotina eura, s tim da su oni na atraktivnijim lokacijama u prosjeku oko 80 eura. Dva noćenja s doručkom za dvije osobe u hotelu s četiri zvjezdice stoje oko 250 eura, pa bi sedam noćenja za dvoje iznosilo oko 860 eura.
Zlatibor
Zlatibor je, što se tiče apartmanskog smještaja, zaista šarolik – možete ga pronaći već od 30 eura, ali i za nekoliko stotina eura. Ipak, prosjek je oko 60 eura po noći. Raznolika je i ponuda hotela – primjerice, polupansion u hotelu s četiri zvjezdice kreće se od 50 eura.
U hotelu s pet zvjezdica tri polupansiona za dvije osobe koštaju nešto više od 400 eura.
Tara
Apartmani na Tari koštaju od oko 60 eura po noći pa sve do 300 eura, ovisno o lokaciji i opremljenosti.
Polupansion u hotelu s tri zvjezdice stoji od 50 eura, a u hotelu s dvije zvjezdice od 30 eura.
Stara planina
Apartmani na Staroj planini su oko pedesetak eura po noći, pa bi sedam noćenja iznosilo oko 350 eura, s tim da mnogi prelaze i 60 eura.
S druge strane, polupansion u hotelu s četiri zvjezdice iznosi oko 120 eura po osobi.
