Podijeli:







Izvor: Michael Burrows/Pexels/Ilustracija

Predsjednik Udruženja trgovine HGK Ivica Katavić komentirao je u Newsroomu produženje Vladine mjere zamrzavanja cijena devet proizvoda.

Problema ima te nije ni proizvođačima ni trgovcima lako raditi pod mjerama, ističe Katavić. “Poštujem Vladine mjere i ako je to rješenje da se pomogne stanovništvu u uvjetima inflacije ja sam za to, ali nisam za to da trgovci budu ti koji će na svojim leđima nositi te mjere.”

vezana vijest Novi problemi: Zamrzavanje cijena šećera moglo bi dokrajčiti domaću proizvodnju

Dodaje da je problem sa šećerom evidentan. “Šećer dolazi iz uvoza i stvara financijske poteškoće trgovcima, ne znam koliko ćemo to moći nositi na svojim leđima.”

Šećer kupuju po 9 kuna i prodaju po 6.39 kuna plus PDV, kako kaže. “Gubimo novac, pokrivamo ga iz prodaje ostalih roba”.

“Optužuju nas da dižemo cijene i stvaramo inflaciju. To nije točno. Optužuju nas i da nismo skinuli PDV. Skinuli smo PDV, cijene u proizvodnji idu gore. Za to trgovci nisu krivi. Trgovci nisu ti koji mogu uvjetovati i donijeti odluke. Vlada se treba dogovoriti s uvoznicima da se vidi koja je to zadovoljavajuća cijena koju bi Vlada mogla intervenirati. Ako proizvodnja ne postigne suglasnost s Vladom onda trgovci ne mogu ništa, mogu gubiti i iz svog džepa skidati cijene”, tvrdi Katavić.

Trgovci su, navodi, stalno pod povećanim kontrolama te je zadovoljan s kompletnom hrvatskom trgovinom jer tajni kupci koji dolaze provjeravati pridržavaju li se trgovci iskazivanja cijena nemaju posla, kako kaže.

Dodaje da je rast cijena u sektoru prehrane 19.2 posto.

“Pred nama je zima u kojoj je velika neizvjesnost kad su u pitanju energenti. Očigledno se proizvodnja na to priprema. Proizvodnja je krenula s novim cijenama još od ožujka. Država će morati nešto napraviti, ograničiti izvoz. Imamo žita, nema razloga da brašno poskupljuje”, smatra Katavić.

Za rad nedjeljom kaže da nisu donijeli zajedničko mišljenje jer je stav podijeljen. Osobno smatra da trgovci ne bi bili pretjerano oštećeni.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram