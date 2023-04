Čokolada, keksi, omekšivač – ambalaža sve manja, a cijena…? Evo što mogu kupci

Podijeli :

Nathália Rosa on Unsplash / Ilustracija

Ekonomist i prodajni savjetnik Emil Pavić gostovao je u N1 studiju uživo.

Osim o rastu cijena hrane, Pavić je upozorio i na još jednu stvar, a to su manje ambalaže mnogih proizvoda i “više-manje ista cijena”.

“Čokolade više nemate od 100 grama, sada je 80, isto je i kod keksi, omekšivača… To je proces koji događa već više od deset godina. Ja sam to počeo primjećivati 2010., 2011. godine. To je napravljeno ispod žita i ispod radara. Proizvođači su se tada pitali što napraviti, povećati cijenu ili smanjiti gramažu. Odlučili su se na drugo jer je to jednostavnije i ljudi neće puno drvariti.

Gotovo je s muljažama s medom, evo što se mijenja

To je sve psihologija. Ja kao proizvođač, kao trgovac moram uvjeriti da kupnjom mojeg proizvoda nikad niste donijeli bolju odluku. Često se i sve male stvari pakiraju u veću ambalažu, iz istih razloga, ali to nije nepoštena praksa jer je na njoj navedeno koliko čega ima, jasno je naznačeno”, rekao je Pavić.

Ono što sasvjetuje kupcima je da pripaze što kupuju, uspoređuju cijene i čitaju ambalaže i deklaracije. “Ima onih koji to studiozno rade no problem je na neki način što i nemaju vremena, zaposleni su i teško je ići od dućana do dućana i proučavati ambalaže i zato neke stvari prolaze. Kupci se moraju potruditi oko sebe, moraju shvatiti da oni sami drže svoju sudbinu, nitko se ne može pobrinuti u njihovo ime, nema dobre vile koja će trogcu reći da mu cijene nisu fer i da ih spusti”, zaključio je Pavić.

